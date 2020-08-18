詐騙電話一直轉！花蓮婦被洗腦...領45萬放指定地點

▲廖姓犯嫌因為疫情期間沒有工作，加入詐欺集團，擔任車手。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣新城鄉一名60餘歲婦人上個月底在家接獲詐騙集團電話，歹徒先假冒中華電信公司，表示婦人因有電信帳單欠款未繳，因此來電催收，但婦人表示沒有積欠任何款項，於是歹徒假裝將電話轉接給警方報案，再聲稱查出婦人帳戶有涉嫌洗錢，不法使用，為釐清案情案件要再轉由地檢署檢察官處理。

電話經轉接其他假冒警察、檢察官的歹徒，詐騙集團成員更進一步謊稱婦人不只遭人盜用健保卡，還遭人冒名開立銀行帳戶，帳戶涉入洗錢重大刑案，要求將名下金融帳戶金錢全部提領，交給法院監管以證明清白，並以偵查不公開為由，威脅婦人不得告訴任何人，婦人嚇的六神無主，依指示提款現金新台幣45萬元放置在歹徒指定地點，事後發現有異，向警方報案，始發現受騙。

▲利用假檢警的詐騙電話，5個慣用的關鍵語。

花蓮縣警察局刑事警察大隊、新城分局等單位分析相關犯罪手法及調閱相關影像，日前循線前往台中地區將廖姓犯嫌查緝到案。

警方調查發現，廖姓犯嫌因為疫情期間沒有工作，因而鋌而走險，加入詐欺集團，擔任車手。目前花蓮縣警察局刑事警察大隊初步估算被害人至少有4人，遭詐騙金額達3百餘萬元。

花蓮縣警察局局長林樹徽呼籲，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產，健保署跟中華電信網站也都曾公告，表示不會透過電話語音系統，要求民眾按任何鍵轉接客服人員，民眾如果接獲可疑電話，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證以免被騙。

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