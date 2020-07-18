直銷妹「上個月賺5萬」狂洗腦！他絕地反攻：懂我的感受了吧...結局驚呆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前突被久未聯絡的女同學約見面聊天，原本納悶的他到現場才知，對方想拉他一起做直銷，還不斷話術洗腦，身為銀行行員的他靈機一動，拿信用卡反推銷，打算讓對方知難而退，怎料結局超意外，他不禁苦笑，「不要這麼輕易就被人說動啊，這樣我很擔心妳耶！」

「直銷朋友被我反攻了！」男網友在dcard發文笑說，日前對方主動邀約咖啡廳敘舊，然後一面見就東問西問，直說「你有夢想嗎」、「有想過你30歲的時候，你人在幹嘛嗎」。

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聞言，男網友瞬間嗅出一絲不對勁，期間還有看起來很正能量的同事過來打招呼，誇獎道「她幹的不錯、很認真，組內同事都很喜歡她，上個月還賺了5萬，沒背景、沒學歷，出社會要像她一樣賺5萬真的很不容易。」

就這樣女同學整晚不停地洗腦，試圖拉他一起去聽講座，表示聽完絕對會改變人生。雖然內心警鈴作響，他卻不好意思強硬打斷，「左閃右閃一直繞不開，不知道會不會一直糾纏下去，正當坐立難安時，突然靈光一閃，既然她都這樣推銷我了，我就把最近公司要我們推的信用卡拿出來，反過來纏著她推銷，看能否讓她知難而退。」

▲他原本只是想讓對方打退堂鼓，沒想到就推銷成功了。（圖／翻攝自dcard）



沒想到，他「絕地反擊」胡亂扯一通後，對方瞪大了雙眼，甚至一度陷入當機狀態，就在他暗自竊喜，「妳終於知道我今晚被妳推銷的感受了吧！」對方竟同意了，還認真地說，「感覺這張卡對我來說很有用啊」、「對了，我中間有1月沒收入，你們可以核卡嗎？」

於是，原po毫不費力的收到一張申請書，他也忍不住直呼，「啊啊啊，不要這麼輕易就被人說動啊，這樣會讓我很擔心妳耶！」

對此，網友們紛紛笑回，「笑死腦波真的很弱」、「反推銷，學會了」、「辦卡沒損失，資料填一填而已，答應你又沒什麼」、「看來她會做直銷不是沒有原因」、「感覺是個超容易相信別人，很單純的人」、「感覺她很單純，一定也是被話術而進入直銷的」、「她果然是會被抓進去的料」。

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