D奶妹擁逆天長腿「母胎單身22年」　男網揪出2關鍵：不會追你

▲原PO擁有一雙長腿。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人尋找伴侶的要求不盡相同，有些人是看外表，也有些人覺得內在才最重要。一名女網友發文表示，她擁有大C小D、逆天長腿的好身材，然而卻母胎單身22年，讓她懷疑是不是因為身材好，所以交不到「不是愛她身體」的男友？貼文曝光後，立刻引發熱烈討論。

這名女網友在Dcard上，以「身材好，很難交到男友嗎」為題發文，並簡單描述自己的身材，她身高165公分，胸部大C小D，同時擁有一雙長腿；不過，即便擁有人人稱羨的好身材，她卻母胎單身22年。

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原PO坦言，她的追求者其實不乏，像是上課會有男同學找她聊天、健身房會有人來搭訕；只是，正因她的身材太好，所以總是爛桃花一堆，就算現在有人喜歡她，她也不知對方究竟是真心喜歡，還是只愛她的身體。煩惱的她就好奇，男生們都是怎麼想的呢？

▲原PO因為身材好，所以擔心追求者只是覬覦她的身體。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，大票男網友推測，很可能是因為原PO眼光比較高，或是個性相對不好親近，「是你太挑了吧」、「覺得你太挑，即便我看上你也不會追你，因為大概知道你的標準我不適合」、「啊你身材好，如果很難相處或者有公主病，當然很難找到男友啊」。

還有些網友坦言，第一眼看外表真的難免，「看感覺真的蠻玄的，而且通常都是先看外表吧」、「當然先看身材長相，很正常好嗎？你看男生不也一樣」、「條件好當然有人會想追，『第一印象』不是沒道理的」。

此外，該文也被轉貼至Dcard的粉專上，許多網友也提出不同看法，「身材也是種優點啊，幹嘛把自己的優點想那麼膚淺，那健身房那些是練爽的喔」、「臉，這題必考畫重點好嗎」、「真心喜歡你不也會一同喜歡你的身體嗎」、「問題不在於身材好，而是有沒有遇到真心且個性合的人」。