金針菇「大讚粉漿蛋餅」她問號！反揭1手法：台灣人秒高潮

▲擁有高人氣在台的外籍Youtuber們。（圖／翻攝自酷IG、莫彩曦臉書、韓勾ㄟ金針菇）

記者周亭瑋／綜合報導

韓籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」在台擁有高人氣，日前她PO出新片，分享台南特色早餐店，對古早味的粉漿蛋餅更讚不絕口。對此，一名女網友直言，明明很普通，同時也不禁反思，這是外籍Youtuber的一種行銷策略，一席話掀起正反論戰；但不少人歪樓反駁，「粉漿蛋餅超好吃啊！」

女網友在Dcard提到，「不知道各位有沒有發現一件事，在台的外籍Youtuber如金針菇、莫彩曦、酷等等，拍的影片打入特定主題，流量相對就會很高，至於是什麼呢？就是開箱台灣的美食、景點，尤其越是大力讚揚台灣的小吃好好吃，就越多觀眾高潮。」

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她接著表示，「最近金針菇介紹台南早餐那集，明明就是普通的粉漿蛋餅+食品材料行醬油，結果大力吹捧著，也或許是主觀認為好吃？我知道這是外籍Youtuber的一種行銷策略，沒有要譴責誰的意思，只是希望提醒觀眾們，當他們大力吹捧台灣有多好的時候，思考一下這其實沒有這麼誇張。」

▲金針菇大讚粉漿蛋餅好好吃。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇）

對此，不少網友認同原po看法，直言「台灣價值很值錢der，但只在台灣本土限定」、「外國爸媽吃台灣零、外國朋友喝台灣飲料、10個在台灣生活的優點！族繁不及備載」、「財富密碼就是瘋狂吹捧台灣啊，妳現在才知道喔」、「那個熱潮已經過了，現在再看就很膩」、「台灣人天生自卑感很重，愛看外國人稱讚台灣的影片，以前我也喜歡看，後來才發現又來這招騙點閱」、「在台灣只要有外國人說愛台灣，觀眾基本上就是會買單 」。

但也有人不以為然，吐槽「老話一句，其實你也可以拍給外國人看啊」、「金針菇會紅是因為她的活潑吧，感覺可以吸引的兩性粉絲，不會只有單一取向！台灣題材的確會有流量，但她通常不會硬吹，就是給人一種在體驗的感覺，而且她的題材也很強，去找阿北理髮廳剪頭髮真的蠻有創意的」。

同時，許多網友更歪樓大讚，「粉漿蛋餅確實很好吃，而且北部不太容易吃到，北部大部分的蛋餅都跟垃圾差不多」、「粉漿蛋餅真的好吃，身為南部人的我真的愛爆，寧願吃粉漿的蛋餅，也不要吃蛋餅皮的」、「粉漿蛋餅真的莫名好吃，我早餐都吃3個，結果現在老闆退休了...欲哭無淚」、「粉漿蛋餅才是真理」、「妳是南部人常吃才覺得普通吧」、「粉漿蛋餅最讚了」、「那間粉漿蛋餅真的很好吃，身為台南人我回家都要吃」。