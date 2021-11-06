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國台辦宣布「制裁蘇貞昌」　陸官媒總編：家族財路將被斷！

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦5日宣布制裁「台獨頑固分子」，並點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，以及外交部長吳釗燮。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，大陸的措施很有震懾力度，只要目前或有計劃今後在大陸發展的機構都將「躲他們遠遠的」，從而斷掉他們和家族很大一部分財路。

胡錫進指出，台灣經濟與大陸及港澳的關聯度很高，大陸禁止他們本人和家人前往大陸和港澳地區，尤其是限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，將產生威懾擴散，極大限制台灣企業和社會組織與他們和他們家人發生聯繫的積極性，「只要目前或有計劃今後在大陸發展的機構都將『躲他們遠遠的』，從而斷掉他們和家族很大一部分財路。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進提到，另外，大陸宣布對他們「終身刑事追責」也會產生威懾力，「兩岸統一是遲早的事，這些人在有生之年因鼓動『台獨』而坐牢服刑的可能性越來越高。」

胡錫進也強調，他要為國台辦最新宣布的措施點讚鼓掌，「我們還需要建構更多打擊『台獨』頑固勢力的槓桿，壓制他們的囂張氣燄，為島內正能量的發育成長提供支持。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021.9.15、國台辦新增軟體設備、大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

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