KTV少女太美！男客邀過夜遭拒「押她上車」　企業副總帶進房性侵

▲少女被強行押上車帶走，遭性侵得逞。（圖／翻攝自afamily.vn，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

越南平順省上月一名16歲外型亮眼的少女在KTV上班時，遇上男客人提出過夜要求，她隨即拒絕，怎知這群男客人結帳離去時，強押她上車帶走並性侵得逞。消息一出引發當地社會強烈不滿，警方將嫌疑人逮捕到案，其中40歲企業副總經理是主嫌。

綜合越南媒體kiemsat等報導，事發於10月31日下午，當時一群男子開車到當地一間KTV消費，期間見到16歲少女後，提出過夜要求，但遭到女方拒絕。

沒想到，這群男子結帳離去之際，強行把少女抓住並帶上車。監視器畫面顯示，當時有多名男子拉住少女，期間她不斷回頭、試圖甩開男子的手，仍無法掙脫，儘管中間一度成功往回跑，但還是被強行帶上車，即便KTV的2名工作人員上前也無法阻止這一切發生。

最終16歲少女被帶進旅館房間，且遭性侵得逞，事後她與家人們到警局報案，警方則將涉案男子逮捕。現已知主嫌是名40歲企業副總經理。

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