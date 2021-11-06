　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

KTV少女太美！男客邀過夜遭拒「押她上車」　企業副總帶進房性侵

▲▼ 越南16歲少女被押上車帶往酒店，遭性侵得逞。（圖／翻攝自afamily.vn）

▲少女被強行押上車帶走，遭性侵得逞。（圖／翻攝自afamily.vn，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

越南平順省上月一名16歲外型亮眼的少女在KTV上班時，遇上男客人提出過夜要求，她隨即拒絕，怎知這群男客人結帳離去時，強押她上車帶走並性侵得逞。消息一出引發當地社會強烈不滿，警方將嫌疑人逮捕到案，其中40歲企業副總經理是主嫌。

▲▼ 越南16歲少女被押上車帶往酒店，遭性侵得逞。（圖／翻攝自afamily.vn）

綜合越南媒體kiemsat等報導，事發於10月31日下午，當時一群男子開車到當地一間KTV消費，期間見到16歲少女後，提出過夜要求，但遭到女方拒絕。

沒想到，這群男子結帳離去之際，強行把少女抓住並帶上車。監視器畫面顯示，當時有多名男子拉住少女，期間她不斷回頭、試圖甩開男子的手，仍無法掙脫，儘管中間一度成功往回跑，但還是被強行帶上車，即便KTV的2名工作人員上前也無法阻止這一切發生。

最終16歲少女被帶進旅館房間，且遭性侵得逞，事後她與家人們到警局報案，警方則將涉案男子逮捕。現已知主嫌是名40歲企業副總經理。

►巴西26歲女歌手墜機身亡！曾獲拉丁葛萊美獎　登機前最後身影曝光
►毒蛇猛攻恐怖照曝！他蹲廁所「陰莖遭眼鏡蛇狠咬」　下體全爛光
►18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
台裔夫妻創業MIT「快樂口罩」爆紅　1片700元被秒殺
阿富汗男嬰「交給美軍後」不見了！爸親手抱過鐵絲網成最後一面
憲兵機槍士網約14歲少女「摩鐵激戰9回」！母看完對話氣炸
中國2羽球選手「打假球」！　遭世界羽聯禁賽2年
沒被列台獨頑固份子！　他氣炸：立刻把我補進
苗栗埋屍狠父母正面曝！2歲男童被挖出「只剩遺骨、尿布、衣物」
他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捷克總統住院後首發聲　將做滿任期、任命新總理

日本不再看新增確診數！擬修改「緊急宣言」發布標準　原因曝光

阿富汗男嬰「交給美軍後」失蹤！爸親手抱過鐵絲網　竟成最後一面

KTV少女太美！男客邀過夜遭拒「押她上車」　企業副總帶進房性侵

被忽視的突變惹禍！Delta傳染力高51倍原因曝　人體難識別防禦病毒

美國台裔夫妻創業　MIT「快樂口罩」爆紅！1片近700元開學季秒殺

毒蛇猛攻恐怖照曝！他蹲廁所「陰莖遭眼鏡蛇狠咬」　下體全爛光

渣男「隱婚騙交往」被抓包　惱羞強拖女友上車滅口...棄屍農田

巴西26歲女歌手墜機身亡！曾獲拉丁葛萊美獎　登機前最後身影曝光

地面交通太崩潰！羅馬「飛行計程車」3年內升空　時速達110公里

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

臭罵鄧佳華「強逼交往自毀宣告」 連千毅限期2天：再不行冷凍3年

捷克總統住院後首發聲　將做滿任期、任命新總理

日本不再看新增確診數！擬修改「緊急宣言」發布標準　原因曝光

阿富汗男嬰「交給美軍後」失蹤！爸親手抱過鐵絲網　竟成最後一面

KTV少女太美！男客邀過夜遭拒「押她上車」　企業副總帶進房性侵

被忽視的突變惹禍！Delta傳染力高51倍原因曝　人體難識別防禦病毒

美國台裔夫妻創業　MIT「快樂口罩」爆紅！1片近700元開學季秒殺

毒蛇猛攻恐怖照曝！他蹲廁所「陰莖遭眼鏡蛇狠咬」　下體全爛光

渣男「隱婚騙交往」被抓包　惱羞強拖女友上車滅口...棄屍農田

巴西26歲女歌手墜機身亡！曾獲拉丁葛萊美獎　登機前最後身影曝光

地面交通太崩潰！羅馬「飛行計程車」3年內升空　時速達110公里

女兒挺老公鬥父母！雙拳vs刀棍+換鎖奪透天厝　兩老控餐餐吃泡麵

金馬影展感動入圍！《電影之神》集結1帝4后　聯手制裁無賴父

Hello Kitty粉紅氣炸烤箱4990元→3180元　減油80%、五機合一超划算

她喝減肥茶竟肺纖維化！醫示警手指「出現1症狀」恐是菜瓜布肺

套房被偷毛巾＋發票「最值錢公仔卻還在」　7千人笑酸：低能小偷

捷克總統住院後首發聲　將做滿任期、任命新總理

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

美名記批詹姆斯已從鐵人變玻璃人　有如Kobe生涯末期

被點名台獨頑固份子　游錫堃：一生追求民主「引以為榮」

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

國際熱門新聞

巴西26歲女歌手墜機亡　最後身影曝光

從封鎖金馬到大舉侵台！　路透推演中共發動「台灣之戰」6模式

卡車司機花153元競選　擊敗20年參議院議長

保全交戰3匪23秒　一槍擊斃劫匪

他陰莖遭眼鏡蛇咬　生殖器全爛光

正妹太辣遭忌！　被逼到就醫證明是真乳

美議員提案：AIT設傳染病監控中心

影片曝！怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾

真．玩命關頭！載大批高階顯卡的貨車在美遭竊

妻女失蹤！尪受訪影片被揪出：根本假哭

不滿氣候峰會各國承諾含糊　環保少女等將上街抗議

即／輝瑞新冠口服藥「降低89%」重症

18歲女神外送員爆紅　2年後近況曝光

道瓊開盤上漲200點　輝瑞股價漲9%

更多熱門

相關新聞

18歲女神外送員爆紅　2年後近況曝光

18歲女神外送員爆紅　2年後近況曝光

越南海防市一名少女因家中經濟狀況不穩定，18歲便開始打工，有天出門外送時，朋友拍下的一張照片令她意外在網路上爆紅，甜美笑容掀起轟動。而今時隔2年，她的近況在網路上曝光，再度吸引廣大網友關注。

影片曝！怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾

影片曝！怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾

台灣問題是深紅線！新加坡：各國應避而遠之

台灣問題是深紅線！新加坡：各國應避而遠之

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

搶搭小黃！14人KTV前打成一團　警怒噴辣椒水

搶搭小黃！14人KTV前打成一團　警怒噴辣椒水

關鍵字：

KTV東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！　丫鬟造型曝光

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面