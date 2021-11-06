鶯歌轎車自撞「手腳扭曲」2重傷　開門驚見有槍！肋骨還黏白粉包

記者陳雕文／新北報導

桃園龜山一輛iRent共享汽車5日晚間10點多，行經新北市鶯歌大湖橋頭，突然失控自撞水泥護欄，車上夫妻檔重傷受困。坐副駕的丈夫左大腿骨變形斷裂，插出皮膚血流不止，女方被夾在駕駛座門縫，左大腿骨、左腳踝、右手腕骨折，警消到場救援時，見車上有一把槍，送醫時還發現女方把毒品黏在肋骨上。

▲毒品夫妻檔從龜山開車到鶯歌，結果失控自撞護欄。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，夫妻倆為龜山區的毒品人口，近期還因為遲遲沒回派出所驗尿，被警方註記為拖驗人口，正打算對他們進行強制採檢，沒想到2人5日晚上跑到新北市鶯歌，當時由31歲張姓女子開車，載著44歲栁姓丈夫，途中疑因車速過快，失控撞擊橋頭護欄。

▲車頭已經稀巴爛，可見當時撞擊力道之大。（圖／記者陳雕文翻攝）

車頭全毀之外，張女手腳閉鎖性骨折，而坐在副駕的栁男左大腿開放性骨折，2人被夾在車裡動彈不得。路過民眾見狀急忙報案，夫妻被分別送往板橋亞東醫院、桃園聖保祿醫院救治中。

張女在被送醫的過程中，救護人員發現她左肋骨以及左手臂的位置各貼有一塊膠帶，撕下看是含有白色粉末的小袋，經警方送驗後確認為毒品「安非他命」。後來警方檢視車輛內部，又發現一個黑色背包，裏頭還放了把槍！所幸經鑑識人員檢視後，確認為塑料材質的槍型打火機。

究竟夫妻倆跑到鶯歌，是否為了從事毒品交易，警方仍在調查，至於詳細車禍原因也有待釐清。

▼警方在車上發現一把槍，檢視後確認為槍型打火機。（圖／記者陳雕文翻攝）