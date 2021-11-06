漏掉一座游泳池　他收水費帳單「見金額超崩潰」：沒上膠的代價

▲水費帳單竟要8千，他嘆「沒上膠的代價」，網友看見度數驚了「感覺漏掉的水，可以灌滿一座游泳池」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友日前在臉書社團「爆怨公社」表示，他日前收到最新一期的水費帳單，發現金額竟然高達8813元，後來他詢問用水量比較大的攤商朋友，卻發現對方同期的水費只要2千多元，讓他直呼「我們的竟然要8000多，一本五倍券都還不夠付」。

原PO表示，他收到最新一期的水費帳單，發現水費竟然要繳8813元（545度），「我經營麵攤的朋友一期也才2000多，我們的竟然要8000多，一本五倍券都還不夠付」、「水管未上膠的代價」。

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他也透露，他家的水管在田地旁的水溝，由於「水管未上膠」導致漏水，加上幾個月前連續大雨，水溝的水比較滿才沒有發現，直到自來水公司人員抄水表時，才發現水管在漏水。

▲原PO最新一期水費要繳8千多。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼聞曝光後引發網友熱議，有人說「比游泳池的水費還要多」、「感覺漏掉的水，可以灌滿一座游泳池唉」、「8千多元唉，流掉好多喔」、「沒有上膠的，還有膠上不夠的，只要遇到地震，就容易走鐘，真的會賠死」。

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