壽司郎怎麼吃才內行？　眾人一面倒激推「這1道」：必點

▲台灣人熱愛日本壽司料理。（圖／壽司郎提供）

記者陳怡靜／綜合報導

日本壽司深受台灣人喜愛，近年來許多日本連鎖迴轉壽司紛紛進駐，吸引民眾前去消費。一名男大生表示，從沒到過壽司郎用餐的他，準備要和女友一起去吃，但不知道哪些才是經典品項，連忙上網發問，「吃壽司郎有什麼必點的？」貼文一出，許多網友一面倒大推「鮮蝦三貫好吃」。

一名網友在PTT八卦板發問指出，女友突然和他提議晚餐想吃壽司郎，不過目前還是大學生的他，爭鮮的價位對他而言已經是偏高，「壽司郎更不可能去吃」，於是趕緊上網求助廣大鄉民，「吃壽司郎有什麼必點的？有沒有這方面的八卦？」

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▲網友在PTT八卦板發問壽司郎有什麼必點料理。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少忠實顧客紛紛大推，「鮮蝦三貫好吃」、「三貫的蝦壽司」、「鮮蝦三貫、大切生鮭魚、茶碗蒸、天婦羅」、「三種蝦六十那盤」、「鮮蝦3貫60元」。

除了眾人一面倒推薦的「鮮蝦三貫」，也有不少人提到其他高CP菜色，「炙燒三貫也不錯」、「中鮪肚，有超值到」、「緣側也很好吃」、「洋蔥鮭魚、炙燒起司鮭魚、炙燒干貝」、「鮪魚肚很讚」、「認真推薯條」。

▲問題一出，網友討論相當熱烈。（圖／翻攝自PTT）