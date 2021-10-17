前5盤一定中！女大生揭「迴轉壽司扭蛋」中獎秘訣　嗨喊：屢試不爽

▲迴轉壽司的扭蛋抽獎有破綻？（示意圖／記者劉亭攝）



記者黃可昀／綜合報導

吃迴轉壽司其中一項小樂趣就是可以扭蛋，但常常有人吃了數十盤仍槓龜，有網友就發現了扭蛋小秘密，每次只要使用這招都能順利中獎，「前五盤一定會中，屢試不爽，已經兩三次了！」

原PO在Dcard表示，為了避開用餐尖峰的人潮，她某次特意挑11點多剛開店就進去吃，有可能是因為剛開店的關係，她那天意外地吃沒幾盤就扭蛋中獎，「第一次我還覺得可能是我那天運氣好，結果附近的桌也接二連三的中了」，後續再光顧幾次也是一樣現象，不禁猜測是否剛開店的第一批客人都會中獎，「有人有類似的經驗嗎？」

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▲原PO發現剛開店去吃最容易中獎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網友回應，「我之前也是開店時間去，記得好像也是五盤就中了」、「之前也是剛營業時間去吃，坐個人坐，吃五盤就中了，看左右客人也是，但第十盤就一起槓龜了」、「個人經驗15盤一個循環會中」、「我每次去每次中欸，時間也都不固定，然後兩個人只吃5～10盤」、「我之前有一次吃40盤還全部槓龜」、「好像是真的耶！我常常一開店就去了，結果五盤一次中！好幾次都這樣！」

不過有內行人解釋，其實中獎全靠運氣，跟時段無關，「工程師路過，都是寫程式用電腦算的噢沒有什麼方法」、「身為前員工表示：扭蛋順序都隨便放的啦！運氣問題而已」、「純粹運氣而已，我每次吃都必中，但我朋友都不會中，不管誰先放，我還試過中大獎，全店只有十個名額。」