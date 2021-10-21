　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為拿扭蛋「月吃4次壽司郎」　他拆開哭：只有空盤子！店家回應了

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲兒子想要壽司郎的周邊商品。（圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

來自日本的知名連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」推出周邊商品，集點兌換代幣抽專屬扭蛋，獲得許多小朋友喜愛，一名男網友昨日帶著家人去壽司郎用餐，餐後兒子興奮抽出四個扭蛋，沒想到本該在盤子上的可愛公仔消失了，僅剩下盤子，讓原PO傻眼「在暗示我是盤子嗎？」對此，店家也回應了。

原PO在PTT發文，因為兒子想要壽司郎集點換的扭蛋，昨日帶著家人去用餐，餐後兌換四枚硬幣，轉了四個扭蛋，拆開後發現裡面只有盤子，上頭的可愛「萌抱壽司公仔」不見了，「是不是暗示我是盤子？為了扭蛋這一個月已經吃四次了」，向店員反應，對方僅表示會再幫他回報就走掉了，「留下傻眼的我跟難過的三歲兒子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼扭蛋裡只有盤子沒有公仔。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

事後，他聯絡壽司郎客服，「客服是一個態度非常好的小姐」，該人員表示整間店的扭蛋，都是只有盤子沒有公仔，會再告知他如何解決，「也別太苛刻現場服務人員啦，用餐時間裡面滿滿的人，至少她有從旁邊幫我看裡面說全部都是盤子，不然我相信她是會幫我換的」，之後還是會持續支持壽司郎。

貼文曝光後，網友們回應，「兒子回去可能會做惡夢，一堆盤子」、「這是直接明示了」、「童年的陰影就這樣產生了」、「你不懂，這是隱藏版，會增值的」、「有被羞辱的感覺」、「盤子先生好」。一名也曾遇到扭蛋問題的網友指出，「我上次帶小孩去吃，遇到扭蛋問題，工作人員直接拿轉蛋箱，送小孩免費一顆」。

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
幫大哥慶生！　他爬上大嫂床：我想要X妳
快訊／連續2天本土+0　增2例境外移入
轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分
清純女星爆「1個月狂要52次」榨乾情夫！3人行正宮中風身亡
鄧佳華月薪3萬「怎給那麼少」被質疑！　連千毅撂狠話：不來扣薪
實聯制實施至明年中！　陳時中：降級後還是要維持一段時間
「抽中藝FUN券不能領」網灌爆臉書！　文化部回應了
存股族機會來了！　專家點名13檔受惠股

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節防疫旅館爆滿！陳時中擬安心返台方案：居家檢疫、天數縮短

快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

搶不過公嬤快手預約！台中3604人沒莫德納可打　盧秀燕說話了

轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分

打疫苗後已912死！首波鑑定結果出爐　受害救濟申請破千件

實聯制實施至明年中！陳時中曝規劃：降級後還是要維持一段時間

「抽中藝FUN券不能領」網灌爆臉書！如何幫小孩領？文化部回應了

只是爬樓梯有點喘　妙齡女長大才知自己「一出生就有心臟病」

大拇哥「讚」不起來！她「媽媽手」復發無法騎車　醫1招解決

新北聖心女中爆發食物中毒　142名師生緊急送醫

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

春節防疫旅館爆滿！陳時中擬安心返台方案：居家檢疫、天數縮短

快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

搶不過公嬤快手預約！台中3604人沒莫德納可打　盧秀燕說話了

轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分

打疫苗後已912死！首波鑑定結果出爐　受害救濟申請破千件

實聯制實施至明年中！陳時中曝規劃：降級後還是要維持一段時間

「抽中藝FUN券不能領」網灌爆臉書！如何幫小孩領？文化部回應了

只是爬樓梯有點喘　妙齡女長大才知自己「一出生就有心臟病」

大拇哥「讚」不起來！她「媽媽手」復發無法騎車　醫1招解決

新北聖心女中爆發食物中毒　142名師生緊急送醫

字節跳動張一鳴登頂陸網路業首富　1.6兆身家成大陸第二大富豪

逼柯文哲複誦蔡英文四個堅持　陳思宇批簡舒培：低劣的質詢方式

春節防疫旅館爆滿！陳時中擬安心返台方案：居家檢疫、天數縮短

快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

德保拉對戰霸林爵　運彩看好兄弟贏樂天

幫大哥慶生！軍人竟「爬上大嫂床」矇眼低語：讓我X…她驚醒崩潰

就剩8歲小妹妹還沒回家！6搜救犬溯溪4公里　雨水蓋氣味增難度

搶不過公嬤快手預約！台中3604人沒莫德納可打　盧秀燕說話了

尾隨短裙妹！下秒「掏手機彎身做詭異動作」秒被抓包　色男下場曝

涉雲豹弊案股價重挫逾9%！中興電發聲明駁詐欺

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天

莫德納第二劑再加開！「這族群」優先預約

指揮中心下午2時記者會「第四度停開」！

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵

今變天「越晚雨越大」　16縣市防10級強風！明起3天下探18℃

暖暖包缺貨　櫃台一畫面讓她傻眼

BNT熟齡人打完也會發燒　原因曝光

更多熱門

相關新聞

「打方向燈很難？」老司機也怒爆共鳴

「打方向燈很難？」老司機也怒爆共鳴

路上有些擦撞意外，是因為「打方向燈」這件事惹禍，因此不管是開車還是騎車，「打好方向燈」是很重要的事！就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，納悶為何路上有很多不打好方向燈的人，除了根本沒打，還有打錯的，這些行為都會讓後面的車主不知所措，不禁問卦「打方向燈是很難的技術嗎？」

買方驗屋「嫌車位小」拒付尾款！內行教1招暴賺

買方驗屋「嫌車位小」拒付尾款！內行教1招暴賺

胖老爹穩坐炸雞霸主！黑馬竄出：是韓式的

胖老爹穩坐炸雞霸主！黑馬竄出：是韓式的

日本「機票扭蛋」命運決定去哪玩

日本「機票扭蛋」命運決定去哪玩

爆陳柏惟聘哥哥網友遭起底　PTT只發4篇刪Q文

爆陳柏惟聘哥哥網友遭起底　PTT只發4篇刪Q文

關鍵字：

壽司郎扭蛋PTT盤子

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面