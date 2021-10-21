為拿扭蛋「月吃4次壽司郎」　他拆開哭：只有空盤子！店家回應了

▲兒子想要壽司郎的周邊商品。（圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

來自日本的知名連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」推出周邊商品，集點兌換代幣抽專屬扭蛋，獲得許多小朋友喜愛，一名男網友昨日帶著家人去壽司郎用餐，餐後兒子興奮抽出四個扭蛋，沒想到本該在盤子上的可愛公仔消失了，僅剩下盤子，讓原PO傻眼「在暗示我是盤子嗎？」對此，店家也回應了。

原PO在PTT發文，因為兒子想要壽司郎集點換的扭蛋，昨日帶著家人去用餐，餐後兌換四枚硬幣，轉了四個扭蛋，拆開後發現裡面只有盤子，上頭的可愛「萌抱壽司公仔」不見了，「是不是暗示我是盤子？為了扭蛋這一個月已經吃四次了」，向店員反應，對方僅表示會再幫他回報就走掉了，「留下傻眼的我跟難過的三歲兒子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼扭蛋裡只有盤子沒有公仔。（圖／翻攝自PTT）

事後，他聯絡壽司郎客服，「客服是一個態度非常好的小姐」，該人員表示整間店的扭蛋，都是只有盤子沒有公仔，會再告知他如何解決，「也別太苛刻現場服務人員啦，用餐時間裡面滿滿的人，至少她有從旁邊幫我看裡面說全部都是盤子，不然我相信她是會幫我換的」，之後還是會持續支持壽司郎。

貼文曝光後，網友們回應，「兒子回去可能會做惡夢，一堆盤子」、「這是直接明示了」、「童年的陰影就這樣產生了」、「你不懂，這是隱藏版，會增值的」、「有被羞辱的感覺」、「盤子先生好」。一名也曾遇到扭蛋問題的網友指出，「我上次帶小孩去吃，遇到扭蛋問題，工作人員直接拿轉蛋箱，送小孩免費一顆」。