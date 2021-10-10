吃到飽餐廳「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

▲老饕認證吃到飽「1料理」絕對不拿！（圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

國內有許多吃到飽自助餐廳（Buffet），有些主打高檔海鮮牛排，有些則主推不同國家的特色料理，深入民眾喜愛。然而，就有網友認為吃到飽餐廳的「1道高級料理」讓他很兩難，所以常常只能忍痛放棄不吃，貼文曝光後引發眾人共鳴。

有一名網友日前在PTT發文表示，自己到吃到飽用餐最喜歡夾生魚片，但是「像比目魚鰭邊肉、炙燒系列都會做成握壽司，後來因為吃不了這麼多飯，就乾脆不拿了，感覺握壽司底下的飯根本是個障礙，但又不能請師傅只給上面的料」，所以好奇詢問眾人「大家怎麼處理握壽司的飯，真的全都吃下去嗎？」

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▲有鄉民認為在吃到飽餐廳拿「握壽司」是障礙。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻掀起許多吃到飽過來人共鳴，「吃到飽握壽司的飯都捏得超級紮實」、「普通我會吃一半，好吃的會吃完，難吃直接不吃」、「吃到超硬或是超黏糊的飯就PASS」、「飯捏很爛的就只吃料，不吃飯了」、「有些故意壓超緊超紮實，口感超糟就不吃」、「如果飯全都吃，一下就飽了」。

不過也有部分網友點出握壽司的優點，「我覺得吃握壽司比單吃生魚片不容易膩」、「我覺得炙燒系列的配飯才好吃，但就準備沒辦法吃多了」、「沒飯會膩」、「合理的量會吃，有些故意壓超緊超紮實，口感超垃圾就不吃飯。飯量蓬鬆合理，搭配魚料是加分的，如果店家惡搞我幹嘛買單」；也有內行建議，「現做的或許問看看可否能少（一點）飯？有問有機會囉」。