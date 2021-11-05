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徐國勇給足面子！太平區公所興建補助1億　何欣純地方聲勢再攀升

▲▼徐國勇給足面子補助太平區建設1億最高額，讓何欣純地方聲勢再攀升。（圖／何欣純服務處提供）

▲徐國勇給足面子補助太平區建設1億最高額，讓何欣純地方聲勢再攀升。（圖／何欣純服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

被視為明年底代表民進黨參選台中市長人選之一的立委何欣純，為了人口20萬的太平區公所興建一事，下午邀請內政部長徐國勇南下實勘，現場也湧進近百名鄉親到場聆聽關心，興建費4.6億元，徐聽完後覺得很有需要，當場允諾補助最高額1億元，給足了何的面子， 也讓何的地方支持度再攀升。

▲▼徐國勇給足面子補助太平區建設1億最高額，讓何欣純地方聲勢再攀升。（圖／何欣純服務處提供）

台中市太平區公所辦公廳舍興建逾40年，其間經歷921震災補強，但建物安全仍堪虞，且人口將近20萬，辦公場所不敷使用，何欣純爭取重新選址興建太平區聯合行政中心興建案，並且納入前瞻基礎建設計畫補助，下午邀請徐國勇到場實勘。

▲▼徐國勇給足面子補助太平區建設1億最高額，讓何欣純地方聲勢再攀升。（圖／何欣純服務處提供）

何欣純去年就協助太平區聯合行政中心興建計畫爭取100萬元規劃費，後續工程總價4.6億元，經市府提送中央補助，目前正由內政部審議中。

▲▼徐國勇給足面子補助太平區建設1億最高額，讓何欣純地方聲勢再攀升。（圖／何欣純服務處提供）

徐國勇聽取簡報後認為，該工程對地方確有其必要性，當場允諾以最高額的金額1億元補助，也期盼台中政市府辦理行政中心工程，力求品質及施工期限，市議員張玉嬿、蔡耀頡說，行政中心興建案談了好多年，如今終於有好消息。

台中大里基層日前勸進何欣純參選明年台中市長，理由是女性優勢、最接地氣以及全國立委最高票，何雖然表示是後援會的心聲，但一切尊重黨中央決定，如果獲得提名，全力以赴。

太平區聯合行政中心規劃地上5層、地下2層，除了辦公廳舍外，另有公共托嬰中心（預計收托36~40名嬰幼兒），未來一旦完工，將是太平新地標。

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