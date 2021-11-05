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危樓列管名單無台南最後鬼樓　李鎮國批消防局老公寓如何列管？

▲台南市議員李鎮國總質詢50年以上建物比在台南為4.86％，住戶20291戶，數量更龐大的老舊公寓和國宅更是沒有列管，質疑危老都更該如何進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李鎮國總質詢50年以上建物比在台南為4.86％，住戶20291戶，數量更龐大的老舊公寓和國宅更是沒有列管，質疑危老都更該如何進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄城中城悲劇讓台南市消防局忙著安檢住商複合大樓，台南市議員李鎮國總質詢搖頭說，各界發現台南市最後一棟「鬼樓」不在消防局列管名單內，50年以上建物比在台南為4.86％，住戶20291戶，數量更龐大的老舊公寓和國宅更是沒有列管，人命關天，質疑危老都更該如何進行？

李鎮國指出，台南複合大樓消防列管50家，11家不合格，沒想到被網友踢爆號稱「台南最後一棟鬼樓」的來亞大樓竟然不在50家列管名單內，顯示消防單位不夠用心，只消極清查住商混和式大樓，沒想到數量更龐大的老舊公寓、國宅同樣面臨險惡困境，台灣50年以上的建物比率，台北市10.4％有93890戶，為六都最高，台南市為4.86%有20291戶，也不遑多讓。

李鎮國說，因為老舊，殘值愈來愈低，再加上保養維護費用直線上升，迫使大樓管委會選擇解散不存在，並從列管名冊消失，沒有消防安檢，設施壞了，害怕的住戶只能挨家挨戶，拜託有使用到的住戶平均分攤修復費用，沒有管委會的，沒有開罰對象，即使罰款不繳，整棟大樓也不會被查扣拍賣。

李鎮國表示，火災傷亡的關鍵不全是消防安全問題，還有建築管理，工務局、消防局，因應對策在哪裡？是置之不理？難道一輩子守著老屋成了最終宿命？「危老都更」是否是空洞的口號，問住戶第一個反應都是要花多少錢？有卡債該怎麼負擔？再過5年、10年府城古都的老舊公寓大樓只會愈來愈多、弱勢市民只會愈來愈窮，集合式老舊住宅也是納稅義務人，屬於公共設施修繕的部分，政府部門可不可以拋棄公私界線、針對老舊建築訂個年限、補助額度抓個標準給予補助協助，這不也是政府施政照顧弱勢人民的德政之一，其他縣市有編列此預算，唯獨台南卻沒有。黃偉哲答說，這是市府規劃方案之一，但會兼顧其他市民的被剝奪感。

李鎮國也關心永康光復里活動中心發包問題，位於大灣交流道車流龐大的復興路上，雖編列2500萬元，因為缺工、物料上漲導致至今無法順利發包，從三樓設計改為二樓，難得有機會在大路邊替政府宣傳的重要建築物，不好好投資形象追加預算，卻採減項發包，會不會再從二樓變一樓，從鋼筋水泥建築變鐵皮屋。

李鎮國再提到前瞻軌道計畫，口號喊得響亮，軌道建設在第三期大幅刪減預算，輕軌藍綠紅線延伸，分別跨越大灣交流道與仁德交流道的工程施作疑慮，因為必須跨越高速公路上方，且牽扯到後甲地震斷層帶的風險，中央分隔島的基樁寬度可能達1.5公尺，會造成道路寬度縮減，路邊停車格必須取消等問題，市府應釋疑。另外，大灣交流道南下車道至復興路增設右轉道的設置，至今仍不見曙光，防止遊覽車由大灣交流道往市區方向左轉入停車場，造成後方大量車流堵塞，甚至連紅綠燈的時間差都設計給業者左轉，民眾抱怨塞過了復國路才能順暢些，請交通局評估禁止左轉或限定時段不能左轉。

市議員李鎮國關心大樓公共安全。市長黃偉哲表示，對於應設管理委員會的大樓，將要求落實相關權責以保障消防等公共安全，至於沒有管理委員會的大樓，市府會在法律上積極主動，要求房屋所有權人履行消防安全，若未配合，將依法裁罰。

消防局表示，目前消防局列管複合式建築物50棟、六樓以上集合住宅1133棟，每年排定時間進行消防檢查，至於五樓以下房屋，則加強防火宣導，呼籲民眾裝設住宅火災警報器，經統計台南市應設住宅場所火災警報器(含火警自動警報設備住警器)總戶數達69萬1291戶，自109年起由消防局與民政局、社會局協同配合，並結合里長協助配發住警器，截至今年10月，住警器設置率達89.56%，其中獨居長者設置率100%，身心障礙者設置率99.96%，低收入戶設置率96.91%。


消防局表示，目前消防局列管複合式建築物50棟、六樓以上集合住宅1133棟，每年排定時間進行消防檢查，至於五樓以下房屋，則加強防火宣導，呼籲民眾裝設住宅火災警報器，經統計台南市應設住宅場所火災警報器（含火警自動警報設備住警器）總戶數達69萬1291戶，自2020年起由消防局與民政局、社會局協同配合，並結合里長協助配發住警器，截至今年10月，住警器設置率達89.56％，其中獨居長者設置率100％，身心障礙者設置率99.96％，低收入戶設置率96.91％。

民政局表示，由於考量原物料上漲致經費不足，在設計上將原3樓小會議間刪除，僅留梯間空間，並增加後續設置太陽光電空間，且保持活動中心基本功能，目前已於10月22日提送修正預算書圖，10月29日上網招標，預計11月9日開標。

交通局指出，台南市優先路網第一期藍線（含延伸線）、紅線及綠線的規劃作業皆獲前瞻計畫補助積極辦理中，其中第一期藍線目前正進行綜合規劃期中報告審查及環境影響評估期中作業、第一期藍線延伸線及紅線可行性研究案已進行到期末作業階段、綠線可行性研究案則依交通部審查意見進行修正補充中。目前規劃進度最快的第一期藍線期中階段已完成包含先期調查、系統廠商蒐整分析及車站工程規劃等工作，經由沿線地形測量、地質初步探測、地下管線調查、沿線植栽等先期調查作業，建立路廊基礎環境資料庫，並透過調研系統最新技術與趨勢評估各系統在台南的適用性，建議採具專有路權之高架中運量捷運系統，並以最大相容性訂定需求規範與工程標準。後續將再針對符合需求的各種系統型式對於車站規劃配置、佔用路幅、交通影響、財務與營運計畫等縝密規劃與評估，期能達到最大化營運效率及財務效益，並以永續經營為目標。

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