外送咖啡到豪宅　女秘書「溫柔喊1句話」外送員秒靠上！下場糗了

▲女秘書問外送員要不要拍照。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

外送員時常面對不同顧客，常會碰上許多搞笑的狀況，一名外送員接到一筆咖啡訂單，小心翼翼送到指定地點，客人表示餐點放在櫃檯，並告知是7-2方小姐即可，他到達地點後發現是一棟豪宅，接待他的是一位氣質出眾的女秘書，秘書詢問他「要拍照嗎？」他二話不說靠在秘書旁比YA，怎料下一秒就被保全架出去。

外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，送餐送到一半時，客人傳訊息告知餐點放在櫃檯即可，還貼心地說「辛苦了，騎車小心喔」。原PO當下覺得心暖暖，「感到莫名的小確幸，是個暖心的好客人呢」。

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當他把餐點送到指定地點時，一邊把餐點拿出來，一邊向櫃檯秘書小姐告知客人戶別時，祕書很有禮貌地問「要拍照嗎？」他內心雀躍不已，「豪宅秘書就是豪宅秘書，果然跟一般管理員不一樣，真有眼光」，於是他直接走進櫃檯，靠在秘書旁邊比了個YA，怎料，下一秒就被保全架出去。原來秘書是指要不要拍餐點照給客人看，並不是邀請他拍合照。

貼文一出，網友們笑翻，「還沒萌芽的愛情馬上就被警衛撕裂了，那個警衛一天撕幾百次」、「總有一天你會上來發文要我們去保釋你」、「是叫你拍食品，不是叫你跟漂亮小姐姐合拍啦」、「顯示你的專業度不夠」、「人帥真好，做同樣事情的我，現在人在看守所」、「這秘書不錯，有加line嗎？」

▼網友們看完後笑翻。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）