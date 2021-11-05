李美彌《女子學校》回娘家　重回拍攝地屏東女中放映…周丹薇現身

▲李美彌《女子學校》重回拍攝地屏東女中放映 。（圖／李美彌導演團隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國家電影及視聽文化中心今(5)日在屏東女中（屏東女中）舉辦「《女子學校》回娘家特別放映活動」，邀請李美彌導演與屏東女中師生、畢業校友一起觀賞1981年於屏東女中取景拍攝的《女子學校》，縣長潘孟安、資深影人周丹薇及甫獲得金鐘獎的屏東女中校友徐麗雯導演到場，重溫數位修復過後的《女子學校》精彩成果。

《女子學校》全片有九成以上在屏東取景，潘縣長致詞希望縣民們可以繼續支持本土電影創作，讓大家看到屏東縣 也有最好的美景，讓台灣拍出更好的電影。

放映現場同時輸出李美彌導演珍藏的《女子學校》工作照展示，不僅再現40年前校園景色，也有許多在市區、甚至遠至墾丁海邊的屏東風光。

李美彌出生於屏東潮州，自世界新聞專科學校（今世新大學）廣電科畢業後，擔任電影場記，曾跟隨過李行導演，也擔任過中國電影製片廠製作、三台聯播的電視劇《寒流》副導演。

她於1979年成立謙記影業公司，以獨立製片模式執導三部劇情長片《未婚媽媽》、《晚間新聞》和《女子學校》。1982拍攝的《女子學校》邀請當時知名的影星秦漢、恬妞、周丹薇、沈雁等擔綱演出，片中設定主要場景為母校屏東女中，拍攝過程獲得學校大力協助，許多當時在屏東女中的同學與教員也協助劇組，擔任群眾演員，留下諸多今已不復見的珍貴影像。

為了讓民眾也有機會一睹《女子學校》及該批珍貴照片，國家影視聽中心與獨立書店「永勝5號」合作《女子學校》劇照展及一場小型放映活動。「永勝5號」為知名作家張曉風故居，她在中學時期隨父親轉調來到屏東並就讀屏東女中，《女子學校》在「永勝5號」辦理劇照展亦別具意義。劇照展於11月13日開展，當天有一場《女子學校》放映活動，詳細資訊及報名方式請洽「國家影視聽中心」官方臉書專頁（ https://www.facebook.com/TaiwanFilmAndAudiovisualInstitute ）或「永勝5號」官方臉書專頁(https://www.facebook.com/yongshengno.5/)。