全台首座水產類農產品初級加工場　屏東正式掛牌

▲全台首座水產類農產品初級加工場，3日屏東正式掛牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東首座水產類農產品初級加工場於3日在枋山鄉正式掛牌。縣長潘孟安到場參加漁友鄭瑞隆的初級加工場掛牌儀式時表示，鄭瑞隆為了讓消費者食用更安心，積極取得各項資格，是屏東第1位取得「農產品初級加工場登記證(水產類)」的漁民，也是全台首張，非常不容易。

潘孟安表示，要通過加工場認證必須通過40小時的加工技術與食安衛生教育訓練及格，加工原料更須為國產溯源、產銷履歷或有機驗證，加工場域也要取得合法容許使用，更要輔導符合GHP 規範，潘縣長說，屏東農民很會養殖，但是要會賣，會加工，才能讓價值更提升，在過去常常需要透過代工廠加工，現在有了自己的加工場，就更能自己調控產期與內外銷。

鄭瑞隆說，水產品不僅僅是靠專業的養殖技術，更要針對原料進行加工，以延長水產品的保存及食用性；為了讓消費者食用更安心，水產供貨品質就必須穩定，養殖技術結合水產品產銷履歷措施，不論是養殖或是加工過程均可明確追蹤，才能讓消費者食用更安心。

鄭瑞隆的產品為石斑魚、龍虎斑及龍膽石斑之分級、二三去、分切等加工方式，為能取得加工場登記證，他投入不少心血取得「加工技術及食品安全衛生教育訓練之及格證書」、「水產食品安全管制系統實務基礎訓練班之及格證書」及「產銷履歷」等認證，讓水產品標上追溯號碼，對食材來源有更深一層的認識、提升水產品原物料與加工製程把關能力，確保水產加工品品質與衛生安全，供給消費者安心食用。