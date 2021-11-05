10條文化帶路私房路線！北中南東、離島都有　台北國際旅展開賣

▲文化部參與2021台北國際旅展，推出10條「文化帶路」主題路線。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

2021 ITF台北國際旅展今（5）日在台北南港展覽館一館開幕，文化部今年以「文化帶路」為主題，規劃10條「文化帶路」主題遊程示範路線，範圍包括北、中、南、東及離島，涵蓋多元族群、文化資產、工藝之家、美術館、博物館、在地美食等。

今年是文化部第2度參與「台北國際旅展」，推出10條文化觀光主題路線，包括北、中、南、東及離島，以「文化帶路」感受美好台灣，例如「建築與藝術之旅」、「笨港信仰之旅」走訪國定古蹟、體驗傳統建築工藝之美；「北台灣淘金之旅」到金瓜石、九份聚落生活、基隆考古遺跡，探索過往繁華舊夢；「金門創生之旅」一探軍事遺跡、具有特色的西式洋樓，由在地返鄉青年帶領，認識當地獨特歷史與故事；「原民智慧之旅」欣賞藝術家以山海為展間所創作的藝術作品，前進都歷部落體驗傳統部落工藝。

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▲文化部推出10條「文化帶路」主題路線，包括北、中、南、東及離島。（圖／文化部提供）

文化部指出，文化部展館以書本造型為設計概念，透過趣味性立體視角放大書本，巧妙融合台南孔廟、基隆二砂灣砲台、台北大稻埕文資建築剪影，展現不同以往的文化觀光旅遊氛圍；另以創意書籤型式，動態展現台灣人文藝術、歷史景色、在地創生的故事，結合文化打卡地標。

「台北國際旅展」期間，將邀請傳統木雕、漆工藝、錫工藝、竹工藝等藝師，帶來「工藝匠人展演」，邀請民眾親自動手體驗，現場更陳設許多特地借展的專家手工藝品，民眾可以近距離感受每項工藝品的匠心獨具。

此外，五代傳承的大慶製香，將展演製香過程，把歷史的記憶直接帶進展場；來自台東的都歷部落，現場進行月桃葉的手工編織，展示部落族人出眾的巧妙技法；並邀請擁有百年歷史的有記名茶入駐，用傳統茶文化加上西式元素，以氮氣、萃茶、手沖等方式創新，品嘗台灣茶不同的風味，打造專屬於台灣在地的文化空間。

▲▼文化部參與2021台北國際旅展，推出10條「文化帶路」主題路線。（圖／文化部提供）

文化部長李永得表示，在地文化是觀光旅遊重要的內涵，「文化及旅遊是不可分的，而旅遊最重要的目的是瞭解不同的文化」。因此特別在今年規劃10條文化觀光示範路線，期盼協助國內旅遊行程提升質感，讓民眾有不同的選擇，並且帶動更多觀光業者、地方團體一起加入開發更多元的文化觀光旅遊路線，建構新的文化觀光模式。他也鼓勵，在台灣疫情相對穩定的時刻，可以多到在地具有文化特色的景點旅遊，認識自己這塊土地的文化。

文化部表示，10條文化觀光主題路線，民眾可於易遊網進行購買，此外，RTM泛旅遊、太平洋旅行社、宏祥旅行社及雄獅旅行社4家民間旅遊業者也共襄盛舉推出優質文化旅遊產品，將帶給民眾更多元與客製化選擇，相關資訊可至「文化帶路」主題網站瀏覽。