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ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

▲ITF台北國際旅展，屏東縣政府以「客家六堆300年慶典」為主題打造屏東館 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲ITF台北國際旅展，屏東縣政府以「客家六堆300年慶典」為主題打造屏東館 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

年度最大官方旅遊展覽ITF台北國際旅展於今(5)日至8日(一)在台北南港展覽館一館登場；屏東縣政府以「客家六堆300年慶典」為主題打造屏東館，邀集縣內觀光旅遊公部門與協會、伴手禮、民宿業者及客家文化表演團體共同參與，為屏東的觀光發聲。

▲ITF台北國際旅展，屏東縣政府以「客家六堆300年慶典」為主題打造屏東館 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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▲ITF台北國際旅展，屏東縣政府以「客家六堆300年慶典」為主題打造屏東館 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

「屏東好好，客家六堆300年」是這次參展主題，屏東館以象徵團結合作的傘架為聚落景觀搭設而成，詮釋著南部客家文化永續繁衍的意涵；全館並藉由視覺牆串聯展示屏東熱門觀光旅遊景點，有花團錦簇的蘭花蕨鐵馬段波斯菊花海、及讓遊客能心曠神怡的忘憂勝地大津瀑布、嬌豔粉嫩的霧台櫻花，屏東館的背牆則配合斯卡羅歷史大劇，以劇中場景大尖山景點為主題，讓觀展民眾也能有親臨大時代參與的臨場感。

這次屏東館舞台活動，開館日安排客家文化代表的大獅兄家族與具屏東在地意象的蔥寶蔥娃表演活力舞蹈熱鬧開場，另外安排VR體驗區，讓民眾以實際騎乘自行車體驗的方式來遊屏東的景點，可觀賞最大日式建築群的勝利星村各特色店家實景，及可在油紙傘打卡牆提供AR特效濾鏡讓民眾拍照上傳FB享好禮。

假日舞台則邀請Ig知名旅遊攝影師凱文與民眾分享屏東旅遊經驗與拍攝趣事、客家文化表演團體展演客家歌舞、金盤花包伯公賜福遊戲得好禮、鮪魚蛋捲、檸檬汁等內容，也能與探險造型的立體蔥寶合照打卡，歡迎民眾在8日前至屏東館參觀，感受不一樣的屏東熱情。

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