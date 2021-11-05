台東廚餘廠穩定運轉　環保署現場輔導期提升效能

▲台東廚餘廠持續穩定運轉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣廚餘廠在98年啟用至今已持續運轉超過10年，廠房及設備都較為老舊，因此台東縣環保局分別於108年及109年向中央申請購置廚餘破碎脫水處理設備及廠房改善經費，以維持廚餘廠正常運作，另透過每年度環保署委員現場輔導，並針對設施操作給予專業意見，幫助廚餘廠更加精進，使全縣家戶廚餘去化管道無虞。

台東縣政府表示，今年9月為了因應非洲豬瘟疫情防疫，原本部分送至外縣市再利用的廚餘，由於無法跨區處理，因此，全部都送往台東廚餘廠，造成處理量滿載，廠內工作人員也採輪休方式，維持每天正常操作，使得台東縣全縣廚餘處理情況在此一防疫期間相當順暢，環保署也特別聘請多位專家學者擔任委員，前來台東廚餘廠實地勘察及進行現場輔導，委員也對於現場設備操作及腐熟製程方面給予一些建議，希望在現有正常運轉成效下可更加增進處理效能及成品的品質。

環保局說明，此次環保署派請的委員在現場給予許多寶貴建議，也非常肯定廚餘廠的操作，後續將依意見朝向更加精進方向努力，另外，因應非洲豬瘟疫情短暫禁止廚餘養豬期間所需的額外經費，也非常感謝環保署的經費挹注，讓廚餘廠運作更為順暢，人員安全更有保障，而廚餘廠將廚餘堆肥再利用後製成的土壤改良劑及水果皮酵素，也都可以提供民眾免費索取，若有需要的民眾可以直接洽詢廚餘廠089-238025或與環保局089-221999。