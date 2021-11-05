2次路考秒出局！傻男爆氣罵「爛系統」　主考官一查：安全帶插到副駕

▲男子2次路考都把安全帶插到副駕的孔。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

實習記者林郁婷／綜合報導

考汽車駕照的路考時，行車前有一個重要的動作，就是繫上安全帶，這個動作沒做就扣32分直接出局。近日大陸有一名男子考路考時，連續2次犯「同1錯誤」，導致他的考試剛上車就結束了，而他自己還沒意識到，直接在車子生氣大吼，「這個是啥系統哦！？」

根據《新浪新聞》報導，吳姓男子10月18日下午，在四川綿陽江油市公安局車管所科目二考場考照，一上車都按照流程，調整座位和後視鏡，才按下開關開始考試，接著他用力拉安全帶插進插孔，沒想到準備起步時，就聽到系統提示聲響起「沒繫安全帶」，就這樣出局了。

▲主考官發現吳先生兩度將安全帶插進「副駕駛座」，路考出局。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

吳先生後來再次參加補考，還是發生同樣的情況，才剛要開車，系統又提示他「沒繫安全帶」，考試不合格，再一次剛開始就宣告結束，讓他氣得大吼「這個是啥系統哦！？」他還質問主考官，表示打算投訴考試單位。

由於路考過程都有車內監視器錄影，主考官事後一查，原來是吳先生因為考試太緊張，兩次都將安全帶插到副駕駛孔，導致系統以為他沒繫安全帶。這起爆笑事件引發網友討論，網友紛紛開酸，「真的不適合開車」、「這到底有多緊張」、「這明顯腦子不太行」、「錢白繳了」、「這是要氣死教練啊！」、「腦子有病就別學車了。」