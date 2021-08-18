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正統鹿耳門聖母廟服務地方造福民眾　機車路考練習場正式啟用

▲台南市正統鹿耳門聖母廟，為服務地方造福民眾，在市議會議長郭信良與聖母廟主委王明義共同協議，安南區長葉誌明大力支持下，設置「機車路考練習場」，18日上午舉行啟用儀式，造福地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市正統鹿耳門聖母廟，為服務地方造福民眾，在市議會議長郭信良（右三）與聖母廟主委王明義（右四）共同協議，安南區長葉誌明（右二）大力支持下，設置「機車路考練習場」，造福地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟，為服務地方造福民眾，在台南市議長郭信良與聖母廟主委王明義共同協議下，規劃設置「機車路考練習場」，18日上午舉行啟用儀式，王明義主委指出，在議長郭信良、安南區長葉誌明等人大力支持下，「正統鹿耳門聖母廟機車路考練習場」正式啟用，造福地方，請安南區民眾善加利用。

台南市安南區幅員廣闊，公車系統規劃尚無法普及，區內民眾大多以機車代步，但考照要到東區的台南監理站，甚至想要找一個練習場地都要跑到鄰近安平區才能練習，甚為不便，經台南市議會郭信良議長與正統鹿耳門聖母廟王明義主委協議，聖母廟願意提供廟右方停車場空地劃設機車路考練習場，以方便安南區土城地區民眾機車考照練習時使用，這個建議隨即獲得安南區公所葉誌明區長的支持，安南區公所接洽正統鹿耳門聖母廟辦理空地認養成就設置機車路考練習場的美事。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟，為服務地方造福民眾，在市議會議長郭信良與聖母廟主委王明義共同協議，安南區長葉誌明大力支持下，設置「機車路考練習場」，１８日上午舉行啟用儀式，造福地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過正統鹿耳門聖母廟、郭信良議長及區公所三方派員現勘，選址城北路側的停車場空地位置，後續區公所也與廟方簽訂空地認養契約，場地由安南區公所認養，並由正統鹿耳門聖母廟就近負責管理維護，其後區公所發包辦理場地柏油鋪面施工、練習場劃線及設置標誌等工項，並設置告示牌提醒民眾遵守使用規定並注意安全。

聖母廟王明義主委表示，正統鹿耳門聖母廟為了讓使用場地練習的民眾更有保障，額外幫民眾加碼公共意外責任險加保，熱心公益廣獲民眾認同，這件地方美談充分展現公部門、民意代表與宗教團體三方共同協力為市民創造公益設施的一個好的典範。

配合防疫警戒降二級，機車考照練習場將於即日起開放使用，提醒準騎士們入場前請掃描QRCODE落實防疫實聯制，並全程戴口罩，遵守防疫規定。

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