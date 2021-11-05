國外接種返台認證卡關！醫揭「指揮中心難處」　點名大陸常造假

▲指揮中心對於疫苗認證，僅讓在國內施打者使用小黃卡。（示意圖／天成飯店集團提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心針對疫苗認證，目前僅讓國內施打疫苗民眾使用小黃卡，至於國外接種者，則需另外登記。但此事也造成民眾諸多不便，如有民眾打過兩劑中國大陸的國藥疫苗，到長照機構探親仍被拒絕探視。雖然指揮中心已說明，都須檢附3日內陰性證明。但針對疫苗施打證明統一認證的可能性，國內專家認為，「有難度」，主因在於信任問題。

有關疫苗認證，先前出現有民眾爆料打過兩劑大陸國藥疫苗，返台到長照機構探親仍被拒絕探視。針對此事，指揮中心已回應，目前長照機構探視規定是要檢附3日內陰性證明，第一線也確實無法憑著民眾拿著國外接種文件，就能辨認真假，還是建議他按照規定檢附3日內陰性證明。

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但指揮中心始終無法讓國外接種疫苗與國內小黃卡統一證明的原因，中國醫藥大學附設醫院感染管制副院長黃高彬受訪時表示，最大的擔憂就是「造假」。他說，從去年到現在一直有在實施的登機前3日內陰性證明，就已經有許多旅客是拿假的。

▲醫師指出，一直無法統一認證的原因就在於「信任」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

黃高彬接著說，有些國家制度不那麼完善，連疫苗施打證明都可以偽造，最常見如中國。他強調，如果可以信任，當然要統一認證是沒問題的，重點在於，要確認查核真實性是相當麻煩的。醫師說，事實上國際目前還一直無法有疫苗護照的原因，就是因為各國有自己的問題，有些完全開放的國家，已經不在乎你是否接種過疫苗或有無感染，最大的癥結點就是「信任」。

面對春節即將到來，屆時將有大批海外國人返台，諸如此類的問題也會層出不窮，但黃高彬強調，這件事指揮中心也相當痛苦，因為無法直接表明，他舉例，不少台商去醫院拿過偽造的收據證明回台，導致後續可信度降低的問題。他認為，目前這個問題的解方就是，盤點我們可以認證的有哪些國家，再另外進行核可，但後續一樣會衍伸不同的狀況，一切還是有待商討。