12星座11月財運大解析！ 巨蟹座有意外之財、處女座別說「這句話」

▲12星座透過分析，可以了解自己在11月要如何增強財運。（示意圖／取自ingimage）

實習記者黃品臻／綜合報導

2021年剩下不到2個月，在年關將近之際，有什麼方法還可以增強財運？日本網站「All About」近日就分享12星座的11月財運走勢，以及開運的幸運小物。

牡羊座

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此時牡羊座容易受到外在因素影響，千萬要避免輕易把錢借給別人，很可能得不償失，如果對方真的有需求，請對方去尋找其他解決的管道。

幸運小物：最喜歡的飾品

金牛座

金牛座可以選擇加入經常光顧的商店會員，多找點數、折扣等優惠，穩定累積，且金牛座在這段時間要注意身旁朋友的動向，找到划算的方案後，也可以分享給其他人。

幸運小物：朋友送的禮物

雙子座

事業上沒有升職或加薪可能會讓雙子座感到著急，但也不能停下來，要相信自己，並繼續穩定地去努力，另外這段時間雙子座適合投資對工作有用的事物，譬如花錢購買技術書籍、參加研討會、考取資格執照等。

幸運小物：筆筒

巨蟹座

有可能會有意外的收入，雖然金額不大，拿到的當下很容易會跑去買東西、吃東西，但即便是小錢，好好儲蓄理財也有完成大目標的可能。

幸運小物：漫畫雜誌

獅子座

這段時間是購置房地產的好時機，即使不打算要買，也可以出門散步、看看各種物件。若剛好遇到搬家，運氣就會發生大變化，更換家具、窗簾等也會提高運氣，建議可以為冬天營造溫暖一點的氛圍。

幸運小物：平底鍋

處女座

這段時間是說話很容易實現的時候，因此要避免說出「沒錢」的字眼，可以常說「我有額外收入」、「我能找到一份好公做」等積極的話，很有可能成為現實，有說有機會。

幸運小物：麥克風

天秤座

容易從身邊人手中得到一些零用錢，當要出門購物時，可能會找不到自己想要的，建議可以再多看幾家，也許會有意外的小驚喜。

幸運小物：零錢包

天蠍座

太陽入宮天蠍座，是個適合重新開始的時機，特別是有從事副業的人，收入很可能會有顯著的增加，不過也不要因此讓自己忙到生病。如果一直按照往常的方法做事，除了可能錯失良機，本來做的事情效益也會打折。

幸運小物：香氛蠟燭

射手座

長期投入的事情將獲得回報，整體財運不錯，比如長期的儲蓄到了一個成熟的時期，可以繼續把它作為一種愛好來培養，另外可以試著整理房間，搞不好會挖出挖到意想不到的寶物。

幸運小物：澆水器

摩羯座

魔羯座這時適合衡量支出，看能否找出節約之道，像是更換手機網路，找找更便宜的方案，或者清掉沒在使用的付費服務，但切記不要省在吃東西上，以免搞壞身體。

幸運小物：糖果

水瓶座

水瓶座累積了一定的疲勞，如果繼續勉強自己，會適得其反，建議好好休息、關上手機，什麼都不要想，雖然這會造成一時的收入減少，但儲存足夠的能量再工作更重要。

幸運小物：當季花朵

雙魚座

這段時間是靈感大爆發的時刻，心血來潮買下的東西有高機率會撈到寶，反而猶豫不決的商品最好就不要下手，另外彩券的中獎運也變好，不妨可以買來試試手氣。

幸運小物：運動鞋