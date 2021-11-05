長億高中與美庫柏蒂諾市視訊交流　台灣學生秀英文實力

▲長億高中代表台中市與美國庫柏蒂諾市進行雙城青年雲端視訊論壇（下同）。（圖／長億高中提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市國際教育中心所在的長億高中，致力於提供學生接受國際及雙語教育的機會：除在疫情間仍與韓國、越南的姊妹校緊密合作，相互加油打氣，也代表台中市與以色列姊妹市佩塔蒂克瓦（petach tikva）及美國加州友好城市庫柏蒂諾（cupertino）進行長期而穩定的互動，提供師生多元的國際交流體驗，並於日前與庫市師生以疫情為題進行視訊交流。

校方指出，原預定規劃於108年開始與庫柏蒂諾市師生的交流，109年因疫情暫時中斷，待今年疫情趨緩，雙方便開始積極籌畫視訊活動的相關細節，更擴大邀請興大附中、興大附農及至善國中共襄盛舉，庫市也邀請Cupertino High School、Lynbrook High School和Valley Christian High School參加，並選定庫市10月31日下午5點及台灣1日早上8點進行，克服15個小時的時差。

校方表示，本次交流主題是疫情對我們生活上的影響，探討如何在疫情中學習和改變思維、如何克服疫情中的各種挑戰為主，雙方各校皆須以中、英文簡報，相互提問；因活動時間適逢美國當地萬聖節，可見許多同學裝扮精彩，準備在視訊後參加慶祝活動，氣氛活潑熱鬧。

活動過程中，庫市市長以錄影方式向與會人員問候，台灣現場則由台中市教育局主任秘書王淑懿代表致詞，長億校長沈樹林、家長會長林國棟及家長會成員特別全程出席，除肯定同學們的優良表現，同時也見證師生長久以來努力的成果。

長億高中二年級生黃薏婷擔任這次活動的代表，他感謝學校用心規劃、提供國際交流機會，這次不但和團隊合作完成資料蒐集、簡報設計，亦在增進英文字彙及口說能力；令意外的是，庫市學生們也對學習中文展現熱情，以及他們所展現的萬聖節愉快氛圍，讓相較之下比較戰戰兢兢的台灣學生們大感意外，也深受感染。



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