G奶嫩妻「一直要」老公凍未條！主動推老婆下海拍A片　意外爆紅

▲一之瀨在老公的積極支持上踏上AV女優之路。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

日本知名AV女優一之瀬堇（一ノ瀬蓳）因為擁有甜美外貌加上G罩杯的魔鬼身材爆紅，而身為人妻的她，出道契機也再度引人關注。原來，一之瀨當初會下海拍片全是因為自己性慾太強，讓大她30歲的老公無法負荷，因此突發奇想推薦她下海拍片，怎知就讓老婆意外成為AV界新星。

現年33歲的一之瀬堇2019年出道當時就已經坦承自己人妻的身分，因此也曾引發討論，而她自己更是不諱言，會下海擔任AV女優，全都是多虧了老公的支持與推薦。一之瀨表示，自己原本是一名鋼琴老師，婚後就只是一個普通的家庭主婦而已，而老公則是大她30歲的普通男性。

儘管夫妻倆感情非常好，但是大她30歲的老公身體卻無法負荷自己高昂的性慾，無性生活也漸漸導致兩人的夫妻感情產生裂痕。為此，老公主動推薦她去拍A片，認為這樣以來便能透過工作發洩妻子的性欲，以繼續維持兩人的感情。於是她最終在老公積極勸說下，出道成為AV女優。

一之瀨本人在接受媒體採訪時也表示，「老公也覺得能在作品中看到完全不一樣的我，很高興。」她出道後曾被稱為「國寶級」女優，不過由於封面照片跟影片內的造型實在差的有點多，因此也讓部分影迷直呼「騙很大」。

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