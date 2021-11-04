最強冷空氣來了「今日起驟降8～10℃」　大陸向13省發放棉衣棉被

▲入秋後最強冷空氣來了。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸中央氣象台預報，受新一輪寒潮影響，11月4日起，大陸自西北向東南將出現一次大風降溫天氣過程，部分地區有較強雨雪。中央氣象台首席預報員張濤表示，從影響範圍、降溫幅度以及最低氣溫值來看，它是今年入秋以來最強的冷空氣過程，有望達到全國性寒潮的強度。目前，大陸已緊急向13省發放棉衣棉被。

大陸中央氣象台4日6時持續發布「寒潮黃色預警」，受寒潮影響，預計4日8時至8日8時大陸自西北向東南將會有一次大風降溫天氣過程，大部分地區氣溫將先後下降8～10℃，局部地區溫度甚至會下滑超過20℃。

根據中國氣象局微信公號消息，大陸中央氣象台首席預報員張濤表示，4日起，中國大部分地區都將迎來入秋後最強的寒潮，4日，寒潮影響區域主要是新疆北部和東部；6日，寒潮就會大舉東移南下，向東影響到整個華北地區，向南影響到四川盆地；7日，寒潮將影響東北、華中、華東、江南、華南地區。

在氣溫方面，張濤指出，大部地區都會受到這次寒潮影響，降溫幅度普遍在8～10℃以上，部分地區降溫幅度將達到16℃以上，西北、華北北部地區的日最高氣溫降幅甚至可能達到20℃以上。

此外，張濤表示，此次寒潮有三個特點，一是影響範圍大；二是降溫幅度比較大。大部分地區的降溫幅度超過8攝氏度；三是寒潮路徑偏西。

此外，据大陸應急管理部官方微博4日表示，因今年自然災害形勢複雜嚴峻，極端天氣氣候事件多發，一些省份受災較重，群眾生產生活受到一定影響。應急管理部近日會同國家糧食和物資儲備局向山西、陝西、黑龍江、西藏、新疆等13個省份調撥23.79萬件棉大衣和棉被等中央救災物資，支持地方做好今冬明春的災害救助工作，確保受災群眾溫暖過冬。