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影／王炸級寒流襲擊北京！　街頭直擊-11度C吃冰保暖

記者魏有德／北京報導

北京今（6）日迎來入冬以來最強冷氣團，當地媒體用「王炸」寒流來形容，氣溫最低預估會達到-16℃，極可能創下自2000年來，北京市最低溫的紀錄。《ETtoday新聞雲》記者實地體驗，北京街頭白天溫度只有-11℃，伴隨著7級左右的陣風，即便穿上5件上衣，刺骨寒風仍然穿透力十足，不一會兒便雙頰刺痛、雙耳凍紅。

▲陳小姐（圖左）認為，外套一定要夠暖、不透風，才能在超級寒流下外出。（圖／記者魏有德攝）

▲陳小姐（圖左）認為，外套一定要夠暖、不透風，才能在超級寒流下外出。（圖／記者魏有德攝）

面對強烈寒流來襲，該如何做好保暖工作，陳小姐打趣的說，「不出門最好。」她也提到，「雖然只穿二件衣服，但外套一定要夠暖，還得不透風，再加上今年最流行的熊耳朵毛帽和手套，基本上便可以應付這麼冷的天氣。」

▲北京市民頂著寒風及-11℃的低溫出門上班。（圖／記者魏有德攝）

▲北京市民頂著寒風及-11℃的低溫出門上班。（圖／記者魏有德攝）

也有民眾穿上一層棉質、一層羽絨的兩件外套禦寒，或是把家裡能穿的衣服全穿出門，褲子也穿上兩件，才不會在大街上凍到連路都走不穩。至於送外賣的小哥更是首當其衝，在體感溫度超過-11℃的寒風中騎車送餐，除了穿上厚外套，當地人俗稱的暖寶寶（暖暖包）更是換了又換。

▲強烈冷氣團來襲，北京玉淵潭公園半個湖面已結成冰。（圖／記者魏有德攝）

▲強烈冷氣團來襲，北京玉淵潭公園半個湖面已結成冰。（圖／記者魏有德攝）

大陸中央氣象台針對這波寒流對北京發出寒潮預警，強調降溫幅度大、風寒效應明顯及低溫持續時間長等特點。此外，北京最夜間低氣溫將降至-16℃左右，數據統計，北京自2000年以來，最低氣溫為-17℃，這次寒流北京氣溫假使低於-17℃，將創下21世紀以來氣溫最低紀錄。

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