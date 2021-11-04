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疫情趨緩！太魯閣部落音樂會　11／6、12／4温馨登場

▲▼太魯閣部落音樂會分別於11月6日及12月4日再辦理2場。（圖／太管處提供，下同）

▲▼太魯閣部落音樂會分別於11月6日及12月4日再辦理2場。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

今年原訂舉辦4場次的太魯閣部落音樂會，受到疫情影響自3月9日舉辦第一場後，停辦至今。目前疫情趨緩，太魯閣部落音樂會至年底將再辦理2場，分別於11月6日及12月4日温馨登場。

太魯閣國家公園管理處表示，部落音樂會在太魯閣臺地的大草坪演出，時間為下午2時30分至3時50分，同日下午1時30分至3時30分，現場還有傳統文化體驗活動，邀請大家一起共享大自然、音樂、舞蹈與文化傳統結合的盛會。

▲▼太魯閣部落音樂會分別於11月6日及12月4日再辦理2場。（圖／太管處提供，下同）

▲▼小型的戶外音樂演出，邀請在地的音樂團體與個人，演出傳統歌舞與樂器，近年更加入原民創作音樂。

太魯閣部落音樂會是小型的戶外音樂演出，邀請在地的音樂團體與個人，演出太魯閣族的傳統歌舞與樂器，近年更加入原民創作音樂，用各種方式演繹從太魯閣這塊土地滋長出來的優美樂音。

▲▼太魯閣部落音樂會分別於11月6日及12月4日再辦理2場。（圖／太管處提供，下同）

11月6日演出團體，包括來自太魯閣族的創作歌手何盈輝、從小生長在太魯閣大禮部落，榮獲第18屆金曲獎最佳原住民語歌手獎的伊祭·達道、長期推動以太魯閣族樂舞及族語，來傳承太魯閣族文化的秀林鄉太魯閣族傳統文化發展協會奇萊合唱團。

▲▼太魯閣部落音樂會分別於11月6日及12月4日再辦理2場。（圖／太管處提供，下同）

除了欣賞樂舞演出之外，民眾還可親身體驗太魯閣族的生活。

12月4日則由KTS文傳創意空間、彼得洛·烏嘎、峽谷二重唱及花蓮縣峽谷樂舞文化藝術交流協會擔綱演出，這些團體都致力於將太魯閣族傳統山林文化融入音樂與舞蹈中，透過不同風格的表演，來呈現太魯閣族生活的點滴。

太管處最後表示，除了欣賞樂舞演出之外，民眾還可親身體驗太魯閣族的生活，11月6日的傳統文化體驗活動，將由同禮社區和大家分享太魯閣族傳統的萬用調味聖品「瑪格麗」(mqrig)；12月4日則帶領大家體驗搗米的樂趣。歡迎大家到太魯閣臺地體驗原汁原味的太魯閣族音樂、文化之旅。
 

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