太魯閣號事故49死　李義祥另違反《營造業法》被重罰百萬

▲太魯閣號事故被告李義祥。（圖／記者陳以昇攝）

文／中央社



太魯閣號事故，被告李義祥被控過失致死等罪嫌，全案還在法院審理，李羈押中。另他因違法兼任工地主任，花蓮縣政府召開營造業審議委員會，認定違反營造業法，開罰百萬元。

台鐵太魯閣號撞車出軌案造成重大死傷，雖然工程由台鐵局主辦，但因李義祥擔任負責人的義程營造，在2015年承包「花蓮縣萬榮鄉西寶大橋整建工程」，竟然用「小畫家」變造橋墩施工照片，遭縣府移送法辦且敗訴。

然而縣府未依政府採購法規定通報不良廠商並停權，花蓮審計室查核認為縣府行事有欠妥當，也有多名議員關切不良廠商通報機制。

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會，今天上午由建設、政風兩處工作報告，國民黨籍縣議員黃馨等人，再對此事發言關切。

建設處長鄧子榆回應表示，太魯閣事件承攬廠商是東興營造，其協力廠商是義祥工業社。李義祥同時擔任義程營造、義祥工業社負責人，而分包台鐵工程的是義祥工業社。義程營造承包縣府工程，縣府當時是否通報和停權，與太魯閣號事故是完全沒有關聯。

鄧子榆說，李義祥是義程營造負責人，卻擔任得標廠商東新營造工地主任，違反營造業法。主辦工程的台鐵局將此案送到縣府後，近日縣府召開營造業審議委員會，認定李義祥確實違法，因情節嚴重，依法對他開罰最重的新台幣100萬元罰鍰。

政風處長何定偉表示，太魯閣號案凸顯現行公共督導層級不足的問題。目前縣府是在行政暨研考處下設公共工程的採購稽核、施工查核小組，層級較低；希望比照台北、新北、桃園等縣市做法，推動公共工程督導會報，有的縣市是由副市長兼任主委，可以統籌處理，解決部分問題，將邀建設、行研等局處研商如何調整。