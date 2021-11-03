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竹縣衛生所打到過期流感　4童白挨針！是否「整鍋壞掉」還要追

▲彰化縣衛生局公布11月10日起每周二學齡前幼童開放施打流感疫苗。（圖／ETtoday資料照）

▲新竹縣某衛生所傳出打到過期流感疫苗。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣發生了誤打過期流感疫苗，上月14日有4名幼兒前往衛生所注射公費流感疫苗，未料近日疫苗登錄系統才通知相關單位疫苗已屆期2個月，新竹縣衛生局長殷東成說，屆期流感疫苗主要問題在於保護力不足，目前已經通知4名孩童家長，再於2周至1個月後來補追加，至於疫苗出錯，將盡快調查。

醫護人員給藥、注射有一套標準作業流程，且所有疫苗每日會有點班交接，包含冰箱存放溫度、有效期限以及庫存數量等等，究竟為何會打到屆期2個月前的疫苗，衛生局長殷東成說，自己也覺得很奇怪，要召開調查仔細檢討，看是哪個環節出問題。

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流感疫苗。（圖／記者張一中攝）

▲由於流感疫苗是1人1劑注射，究竟4名學童皆為同一護理師所施打，還是多名護理師，衛生局還要調查。（示意圖／記者張一中攝）

另外，由於流感疫苗為1針1劑1人施打，造成4名孩童注射過期疫苗的護理師人數目前仍在調查，是1位護理師注射出包，還是「整鍋壞掉」，通通都未落實給藥SOP，沒有確實點班、記錄，衛生局同樣要追。

殷東成說，出包的流感疫苗屆期大約2個月，隔天經注射系統通知後才發現已過了有效期限，由於屆期時間不長，身體不良反應的機率很低，主要問題在於保護力不佳、白打了針，目前已通知家長，可在2周後到1個月間帶孩子來補打。

殷東成表示，目前整起給藥錯誤意外已展開調查，衛生局也將持續督導與究責，而這些屆期疫苗目前已遭銷毀。

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