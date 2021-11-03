快訊／林口阿嬤「想陪孫女」！竟帶走失聯6天　被控略誘下場出爐

▲林口阿嬤被移送地檢署時爆哭。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北林口阿嬤8月27日私自帶著患有類風溼性關節炎的8歲孫女到嘉義後，便跟外界斷絕聯繫，家屬焦急報案後也對阿嬤提告略誘罪。而近日檢方偵結，因家屬具狀撤回告訴，檢方也在綜合考量阿嬤動機及相關證據下，最終以不起訴處分。

回顧案情，61歲的林姓阿嬤因不相信西醫，又心疼孫女要長期打針與吃藥，而因此與家人發生爭執，沒想到她竟偷偷用他人名義在桃園租了一間套房後，計畫要帶孫女脫離原生家庭，用宗教力量治療疾病，甚至在牆上貼了孫女的生活作息與課表，想讓孫女脫離校園生活自學成長。

然而，阿嬤並無監護權，在未獲得父母同意下將孫女帶離，已涉犯略誘罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，而家屬無奈之下也對阿嬤提出告訴。對此，阿嬤在得知後當場崩潰痛哭，認為自己只是與家屬愛孩子的方式不同，不該落此下場，又想到因此不能陪伴孫女，而甚至難過到一度癱軟倒地，而檢方在了解案件狀況後將阿嬤責付給其兒子。

檢方近日偵結認為，阿嬤的行為沒有考慮到孫女必須固定到醫院看診、用藥及孩子父母的意願，隨有所不當，但孩子父母也在偵查中表示，其真的很疼孫女等，也願意撤回告訴等，檢方最終在綜合考量阿嬤動機及相關證據之下，將阿嬤以不起訴處分。