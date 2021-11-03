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過程中不用火藥沒有轟鳴　陸首曝電磁發射試驗現場

▲▼大陸首次曝光電磁發射試驗現場，是一種用於森林滅火的電磁滅火炮，可實現遠程精準滅火（圖／截自微博／央視軍事）

▲大陸電磁發射試驗現場首次曝光。（圖／截自微博／央視軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸近期不斷公開軍武重大突破，官媒更首次曝光電磁發射試驗現場，過程中不用火藥、沒有轟鳴、不見火光。據了解，早在2016年4月中國就已在內蒙古炮兵靶場對電磁炮進行歷史性第一次試驗，當時5公斤彈丸被發射到250公里以外的預定區域。

《央視》報導，此次試驗是一種用於森林滅火的電磁滅火炮，可實現遠程精準滅火，未來將成為森林消防的利器。分析指出，電磁彈射技術運用相當廣泛，從此次曝光的電磁滅火炮來看，已說明中國電磁彈射技術成熟，實現小型化、通用化、系列化以及實戰化。

▲▼大陸首次曝光電磁發射試驗現場，是一種用於森林滅火的電磁滅火炮，可實現遠程精準滅火（圖／截自微博／央視軍事）

▲▼大陸首次曝光電磁發射試驗現場，是一種用於森林滅火的電磁滅火炮，可實現遠程精準滅火（圖／截自微博／央視軍事）

當然電磁彈射技術發展出的電磁炮仍是最備受關注項目，2018年一艘072型大型坦克登陸艦艦艏安裝一門白色的巨大炮塔曝光，開啟中國對電磁炮上艦的無限期待。同年年底，又有軍迷補捉到這艘船艦在海上試驗的影像，當時陸媒推測，這款新型武器電磁炮射程達100公里，速度可達7倍音速。

緊接著2019年《央視》再曝光，中國海軍工程大學馬偉明院士領銜的艦船綜合電力技術團隊，在艦船能源動力、電磁發射和新能源接入三大技術領域，已取得了系列具有完全自主智慧財產權的創新成果。報導進一步證實，「電磁發射裝置已被該團隊研製成功，未來將裝備在國產大型水面艦上。」

外界一般認為，055型導彈驅逐艦最有可能成為首型攜帶電磁炮的服役戰艦，2020年055艦研發商中船重工701所就已披露，該型艦艇實現大陸境內首次、世界空白的「電推技術」。這代表著該技術可以為艦艇提供更大的電力供應，充足的電力為裝備電磁炮打下基礎。

實際上中國是全球第一個實現電磁炮安裝上艦並展開海上測試的國家，澳洲戰略政策研究所國策分析師馬爾科姆‧戴維斯（Malcolm Davis）曾強調，電磁軌道炮的出現，將使得交戰方能夠在數百公里的距離內相互攻擊，這將從根本上改變交戰規則。

▼疑似中國電磁炮研製成功，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自微博／超大駭客）

▲▼疑似中國電磁炮研製成功，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自微博／超大駭客）

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