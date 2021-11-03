醋男見前女友勾新歡怒開槍　子彈竟貫穿電梯門擊中情敵

▲警方起出火力強大的大批槍械。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名史姓男子不滿許姓前女友分手後，火速與徐姓男子走得很近，徐男還常常對史男「嗆聲」，9月10日清晨史男與吳姓友人跑到許女租處，不料在電梯門口撞見許女和徐男，醋勁大發的史男對電梯開槍，子彈竟貫穿電梯門擊中徐男右臂，所幸送醫後無礙；史男被逮後從其住處被查扣3把改造手槍、改造霰彈槍1枝，手槍子彈199顆、霰彈21發、45口徑子彈33顆，火力驚人，高雄地檢署今（3）日依殺人未遂罪起訴史男，建請法官從重量刑。

檢警調查，史男（40歲）與許女（46歲）交往6年，去年因金錢問題與許女爭吵後，雙方漸行漸遠，近3個月史男發現許女好像與同事徐男（46歲）有曖昧關係，且徐男「護花」還多次向史男嗆聲，讓史心生不滿。

今年9月9日深夜，史男和友人吳男（21歲）吃完宵夜薑母鴨後臨時起意，於10日清晨由吳男駕車一同前往許女租屋處，剛好撞見徐男與許女下樓外出，雙方在電梯間相遇，史嫌醋勁大發對徐男開槍，子彈貫穿電梯門射中徐男，導致他右手受傷，徐男及許女立即搭乘電梯到地下室躲藏。

三民二分局警方獲報後趕抵，在現場發現彈殼1顆及電梯門上彈孔1個，隨即著手偵辦，也很快鎖定史男涉有重嫌。

檢警專案小組前往史、吳2嫌住處，並在住處和車子內找到改造手槍3枝、改造霰彈槍1枝、9厘米子彈199顆、45口徑子彈33顆、霰彈21顆等證物，火力驚人。

全案警詢後將史、吳2嫌依涉嫌殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例案移請高雄地檢偵辦起訴，並建請法官對史男從重量刑。今（3）日史男送審高雄地方法院，法官審理後裁定續押。