屏東天九牌賭場隱身芒果園　50男女帆布棚下聚賭

▲屏東縣警方在內埔鄉隘寮段內芒果園查獲賭場 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣許姓男子在內埔鄉隘寮段內芒果園，搭了帳棚涉嫌經營賭場，吸引不怕蚊蟲叮咬的賭徒50人聚賭，屏東縣政府警察接獲線報循線查獲，查扣天九紙牌、骰子、計時器等賭具及賭資新台幣93萬5700元等證物，訊後賭博罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣政府警察局不因疫情期間而懈怠，持續探訪、取締轄區內流動性職業賭場，並於11月2日15時30分在內埔鄉隘寮段內之芒果園查獲天九牌職業賭場，現場賭客共50人，查扣天九紙牌、骰子、計時器等賭具及賭資新臺幣93萬5,700元等證物，全案移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

屏東縣警局督察科日前接獲線報，指許姓男子所主持的天九牌職業賭場經常流竄屏東各地，近期賭客為方便遁逃，不怕野外蚊蟲叮咬，隱藏於內埔鄉隘寮段芒果園內搭棚聚賭，警方蒐證屬實。

昨(2)日下午15時30分，由督察科統合保安隊、交通隊及內埔分局優勢警力，持屏東地方法院核發搜索票，採前後包夾方式，深入果園奇襲賭場，讓在場50名賭客措手不及，逮捕到案。

據悉，該賭場以天九牌點數比大、小之方式聚賭，經現場逐一以額溫槍測量賭客體溫確認無發燒後，全數帶回分局詢問依法送辦。

縣警局長劉印宮表示，賭博影響社會治安甚鉅，時有民眾因沉溺賭博，造成家庭失和悲劇或甚而鋌而走險從事犯罪行為，衍生諸多社會問題，對於轄內非法賭博將持續進行查緝掃蕩，展現政府維護治安之公權力，讓全體縣民安居樂業。