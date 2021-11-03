我的老天鵝！大白鵝搖頭晃腦逛大街　「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗分局鶴岡派出所員警31日深夜執行巡邏勤務時，赫然發現一隻大白鵝在街頭逛大街，引起路人側目，警方擔心夜間視線不佳，恐會影響往來人、車安全，除指揮車輛通行外，也請附近住戶協助幫忙將大白鵝圍困並驅趕至路旁空地，順利將大白鵝逮捕歸案，結束一場虛驚。

▲員警發現大白鵝後，突發奇想拿起塑膠椅當抓捕工具，大街上追逐一陣後，順利將牠制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，31日晚間10時50分許，鶴岡派出所所長陳仁康，巡邏至苗25線與苗26線往鶴岡口涵洞處，發現車道上有大白鵝在路上逛大街，一派悠哉，雖該路段當時往來之車輛不多，但他擔心若有車輛行經，突然驚見大白鵝可能會急踩煞車或變換車道閃避，易造成危險。

▲▼警方將白鵝帶回派出所，等了一晚沒人來認領，一早就請動物防疫所人員前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

就在陳仁康尾隨跟蹤數百公尺後，大白鵝被逼到路旁空地無路可逃，陳靈機一動就地取材拿取路旁椅子，當場使用椅子固定住大白鵝，順利將大白鵝逮捕歸案。隨後將白鵝載回所內，等了一個晚上無人認領，便通知動物防疫所處理，結束一場大白鵝驚魂記。

苗栗警察分局呼籲，切勿放縱家禽或寵物於道路任意奔走，帶寵物出門也應注意各種保護措施，若有違反道路交通管理處罰條例第84條疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，將會處所有人或行為人新台幣300元至600元罰鍰，請鄉親大力配合以免荷包失血。

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