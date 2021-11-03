郭台強好眼光　入手中影暴利驚人

▲檢方認定國民黨出售中影，至少損失18億元，另包括中影拍攝、市值14億元的330部電影版權。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘胞弟、正崴精密董事長郭台強在2009年，投資入主中影並擔任董事長後，發現先前中影辦理減資案，經濟部未核准，中影原先分配發還給前立委蔡正元成立的阿波羅公司5.8億餘元減資款，阿波羅卻未返還，雙方為此纏訟多年，最高法院判決中影勝訴，不但讓郭台強荷包賺得超級飽，連帶也讓蔡正元持續陷入官司纏訟。

本刊掌握，中投公司在2010年4月2日完成《真相－中影股權交易案始末》內部調查報告，並呈給當時的黨主席馬英九核閱，內容多達40頁，封面還加註「機密報告」，詳述中影案緣起、蔡正元扮演角色及郭台強取得中影經營權的過程。

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根據這份中投機密報告顯示，中影在2006年爆發掏空前，張哲琛曾私下和郭台強單獨會面。檢方懷疑，郭台強當時在中影交易過程原本並不打算出資，僅願「出名」擔保完成交易，幕後金主另有他人，但後來金主不願拿出錢來，連前調查局長吳東明都出面協調未果，最後郭台強夫婦才又回到談判桌。

中投公司原先認為，郭台強當時借名人頭，幕後金主是一位北市迪化街大地主「趙媽媽」周麗華，她也是前調查局長吳東明的親戚。張哲琛當時還透過私人情誼，找吳東明協助，讓趙媽媽瞭解狀況。

不過，趙媽媽後來並未出資，吳東明一度介入周旋，最後才由郭台強出資，最後郭台強出資10多億元取得價值百億的中影龐大資產，可說最大贏家。近年來，郭台強三度試圖將中影文化城從「文教用地」變更為「文化創意園區」，雖然屢遭北市府駁回，但勢必有成功一天，屆時開發利益更為驚人。

依此，進一步來看合議庭判馬無罪的理由之一在於，中影文化城位於行水區、黨部大樓位於行政區，涉不當黨產爭議而乏人問津，是否涉及賤賣已有疑議，且無事證明馬英九等被告涉及犯罪，因此判決無罪的理由並未被檢方接受。

因為中影土地僅有1/3在行水區，依照計畫，整筆土地僅能作為博物館、醫院、餐飲及招待所興建，由於容積率高達300，在附近區塊不但最高，加上土地面積大，加上當時蔡正元即計畫將中影切割成16塊土地，可開發成大老闆私人招待所，顯見利益驚人，加上馬英九也曾提出「大故宮計畫」，以帶動外雙溪一帶發展，一旦開發成功，勢必讓郭台強的中影成為金雞母。

此外，高育仁曾表達購買中廣意願，不論出價或價錢都很好，蔡正元也代表買家要買中影，當時中投內部也研析中視第二大股東保力達集團為潛在買家，另有東森王令麟及犇亞證券公司都表態想買進華夏公司股權，顯見三中黨產並非乏人問津 。



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