　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸網壇名將彭帥驚爆「前副總理強逼上床」！千字文控：玩玩就不要了

▲2017WTA台灣公開賽，彭帥、莎法洛娃單打比賽。（圖／記者林世文攝）

▲中國女子職業網球運動員彭帥自爆遭前副總理張高麗強逼發生性關係。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中國女子職業網球運動員彭帥昨（2日）深夜在微博驚爆7年前曾與大她40歲的中國前副總理張高麗發生性關係，之後2人便沒再連繫，直到2、3年前又被對方帶到家裡強逼發生性關係，最後卻又再次被「玩玩想不要就不要了」，令她相當難以接受。文章曝光後，馬上引發瘋傳，不過該篇文章卻在20分鐘後「消失」，至於是彭帥自行刪文，還是遭微博下架，目前並不得而知。

據了解，今年35歲的彭帥是中國網壇名將，最高單打世界排名為14位，在澳網、溫網都曾經闖進16強，美網更闖進4強。在2013年溫布頓網球錦標賽女雙比賽搭檔台灣選手謝淑薇奪冠，2014年2月17日，2人更獲得杜哈公開賽冠軍，彭帥還正式登上了雙打世界第一的寶座，成為了繼日本選手杉山愛之後又一位登上雙打世界第一的亞洲女球手。

75歲的張高麗則是中國前主要領導人之一，曾擔任中共十八屆中央政治局常委，前國務院副總理、黨組副書記、三峽工程建設委員會、南水北調工程建設委員會主任等，先後在廣東、山東、天津等地任主要領導職務。

▲中國前副總理張高麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國前副總理張高麗。（圖／達志影像／美聯社）

彭帥微博全文：

我知道說不清楚，說了也沒有用，但還是想說出來，我是多麼的虛偽不堪，我承認我不是一個好女孩，很壞很壞的女孩，大概兩三年前張高麗副總理你退休了，找天津網球中心的劉大夫再聯繫到我，約我打球，在北京的康銘大廈，上午打完球，你和妻子康潔一起帶我去了你們家，然後把我帶進你家的房間，和十多年前在天津時一樣，要和我發生性關係，那天下午我很怕，根本沒想到會是這樣，一個人在外幫守著，因為誰都不可能相信老婆會願意，七年前我們發生過一次性關係，然後你升常委去北京就再沒聯繫過我，為何還要回來找我，帶我去你家逼我和你發生關係？是我沒有證據，也根本不可能留下證據，後來你一直否認，可確是你先喜歡的我，否則我也不可能接觸得到你。

那天下午我原本沒有同意，一直哭，晚飯是和你還有康潔阿姨一起吃的，你說宇宙很大很大，地球就是宇宙的一粒沙，我們人類連一粒沙都沒有，還說了很多很多，就是讓我放下思想包袱，晚飯後我也並不願意，你說恨我，又說你這七年從未忘記過我，會對我好等等......我又怕又慌帶著七年前對你的情感同意了......是的就是我們發生性關係了。感情這東西很複雜，說不清，從那日後我再次打開了對你的愛，後來與你相處的日子裡，單從你人相處你是一個很好很好的人，對我也很好，我們從近代歷史聊到遠古時代，你同我講萬物的知識，再談到經濟哲學，聊不完的話題，一起下棋、唱歌、打乒乓球、桌球，包括網球，我們永遠可以打得不亦樂乎，性格是那麼的合得來，好像一切都很搭。

自小離家早，內心極度缺愛，面對發生這一切，我從不認為我是一個好女孩，我恨我自己，恨我為什麼要來到這個世界，經歷這一劫，你同我說你愛我，很愛很愛，來生希望在你二十歲我十八歲時，我們就遇見，你說你很孤獨，一個人很可憐，我們有聊不完的天，講不完的話，你說你這個位置沒有辦法離婚，如果你在山東時認識，還可以離婚，可是現在沒有辦法，我想過默默無聞就這樣陪著你，開始還好，可是日子久了慢慢的變了，太多的不公與侮辱，每次你讓我去，背著你妻子對我說過多少難聽侮辱的話，各種冷嘲熱諷，我說喜歡吃鴨舌，康潔阿姨會衝著我說，真噁心；冬天北京霧霾我說有時候空氣不太好，康潔阿姨會對我說，那是你們教區，我們這兒沒感覺，等等諸如此類的話說了很多很多，你在時候他不這樣說，好像和我們一樣，兩個人相處時是一個樣，有旁人時你對我又是一個樣。

我同你說過，這些話聽多心裡特別難受委屈，從認是你第一天到現在沒用過你一分錢，更沒通過你謀取過任何利益或者好處，可名分這東西真重要，這一切我活該，自取其辱，從頭到尾你都是一直讓我保密和你的一切關係，更不可以告訴我媽和你有男女關係，因為每次都是她送我去西什庫教堂那兒，然後換你家的車才能進院裡，她一直以為我是去打麻將打牌，去你家玩，我們在彼此的生活中都是真實生活中的一個透明人，你的妻子好像甄環傳的皇后一樣，而我無法形容自己多麼的不堪，很多時候我覺得我自己還是一個人嗎？我覺得自己是一個行屍走肉，裝，每一天都在裝，哪個我才是真的我？我不該來到這個世界，可又沒有勇氣去死，我好想可以活的簡單點。

可事與願違，30號那天晚上爭議很大，你說2號下午再去你們家我們慢慢談，今天中午打電話來說有是再聯繫，推託一切，藉口說改天再聯繫......，就這樣和七年前一樣『消失了』，玩玩想不要就不要了，你說我們之間沒有任何交易，是，我們之間的感情和錢、權力沒有任何關係，可這三年的感情我無處安放，難以面對，你總怕我帶什麼錄音器，留下證據什麼的。

是的，除我以外我沒留下證據證明，沒有錄音、沒有錄像、只有被扭曲的我的真實經歷，我知道對於您位高權重的張高麗副總理來說，你說過你不怕，但即使是以卵擊石、飛蛾撲火自取滅亡的我，也會說出和你的事實，以你的智商謀略，你一定否認或者可以反扣給我，你可以如此玩世不恭，你總說希望你母親在天可以保佑你，我是一個壞女孩不配為人母，你為人父也有兒有女，我問過你就算是你的養女以會逼她這麼做嗎？你今生做得這一切日後心安理得的去面對你的母親嗎？我們都很道貌岸然......。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
首波最強「12°C冷氣團」恐襲時間曝　濕冷凍台三溫暖
首例！男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸網壇名將彭帥驚爆「前副總理強逼上床」！千字文控：玩玩就不要了

外送員「家裡3棟樓」收租！堅持工作6年買豪車：享受賺錢的快樂

湖北2男童於27層樓頂邊緣大玩立定跳遠　鄰居看了狂冒手汗

男大生搶座位突「歇斯底里」狂呼女生巴掌　目擊者：臉都打腫了

退出大陸市場？　Yahoo已停止大陸產品及服務

雅虎宣布退出中國 ！　相關產品及服務將無法再使用

摸完寵物就揉眼！25歲OL眼睛紅腫發癢　發現睫毛長「20隻活蟲」

遇洪水滅園1861名遊客不退票力挺　景區重啟送「10年免門票」VIP

新郎「想挽回前女友」婚禮前4天突然悔婚　新娘怒討217萬分手費！

國二妹淚吐「我就像機器」溺水亡　哭著寫信給媽媽：不用等我了！

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

天心使喚「最萌小助理」按摩遭白眼XD　他「隨時On call」還帶她去片場..超Q

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

把1歲兒哄睡...秒變「快樂媽咪」　轉身跳舞爽歪網笑：要先下床！

陸網壇名將彭帥驚爆「前副總理強逼上床」！千字文控：玩玩就不要了

外送員「家裡3棟樓」收租！堅持工作6年買豪車：享受賺錢的快樂

湖北2男童於27層樓頂邊緣大玩立定跳遠　鄰居看了狂冒手汗

男大生搶座位突「歇斯底里」狂呼女生巴掌　目擊者：臉都打腫了

退出大陸市場？　Yahoo已停止大陸產品及服務

雅虎宣布退出中國 ！　相關產品及服務將無法再使用

摸完寵物就揉眼！25歲OL眼睛紅腫發癢　發現睫毛長「20隻活蟲」

遇洪水滅園1861名遊客不退票力挺　景區重啟送「10年免門票」VIP

新郎「想挽回前女友」婚禮前4天突然悔婚　新娘怒討217萬分手費！

國二妹淚吐「我就像機器」溺水亡　哭著寫信給媽媽：不用等我了！

陸媒瘋傳「台灣人準備防彈衣」：怕戰爭爆發　搶囤戰時物資影片曝

氣候峰會新成果　「全球甲烷承諾」近90國加入

特斯拉軟體出包　在美國召回近1.2萬輛車

快訊／印尼塔寧巴群島外海　遭規模5.8強震襲擊

怒控蔡英文背叛蔡同榮成「蔡殺投」　馬英九 ：民進黨公投大叛徒

陸網壇名將彭帥驚爆「前副總理強逼上床」！千字文控：玩玩就不要了

東京小丑男澀谷路口閒晃！他「意外拍到畫面」嚇傻：悠閒整理領子

阿富汗軍醫院爆炸「19死50傷」　塔利班發言人：攻擊者已全部擊斃

打完「2劑疫苗」旅客入境印尼　隔離期再縮為3天

外送員「家裡3棟樓」收租！堅持工作6年買豪車：享受賺錢的快樂

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

大陸熱門新聞

大陸又出現「菜媛」　擺拍後全丟垃圾桶

外送員「家裡3棟樓」收租！拼6年買豪車

不顧霍金警告　大陸將再造5個天眼

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

雅虎宣布退出中國 ！產品及服務無法再使用

彭帥驚爆遭前副總理強逼上床！千字文曝

陸發通知鼓勵民眾按需儲存民生必需品 網友解讀狂刷「統一」

上海迪士尼　3萬人篩檢結果出爐

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

林鄭月娥錄音門真相！疑前同袍飯局偷錄

男大生搶座位突「歇斯底里」狂呼女生巴掌 目擊者：臉都打腫了

27樓頂樓　2男童頂隔大玩立定跳遠

國二妹淚吐我就像機器溺水亡　哭著寫信給媽媽

摸完寵物揉眼　女睫毛長20活蟲

更多熱門

相關新聞

WTA回顧溫網10年冠軍女雙

WTA回顧溫網10年冠軍女雙

雖然近日與弟弟謝政鵬鬧翻而頻頻登上新聞版，但謝淑薇的球技仍不容小覷，WTA列出近10年拿下冠軍的女雙組合，謝淑薇搭檔彭帥、捷克女將史翠可娃(Barbora Strycova)兩度登頂，與大小威(Serena and Venus Williams)同樣在10年內兩度奪冠。

中國奧運女網　謝淑薇前搭檔彭帥入選

中國奧運女網　謝淑薇前搭檔彭帥入選

彭帥判禁賽3個月加1萬美金罰款

彭帥判禁賽3個月加1萬美金罰款

溫網／詹詠然搭擋彭帥晉女雙32強

溫網／詹詠然搭擋彭帥晉女雙32強

詹詠然改配謝淑薇前搭檔彭帥

詹詠然改配謝淑薇前搭檔彭帥

關鍵字：

彭帥張高麗

讀者迴響

熱門新聞

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

印度神童預言全球「7大危機」

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

男團被爆4P影片「3成員共戰1女」！喊公司口號暴露身分

11月感情運最好、有望閃婚的3星座

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面