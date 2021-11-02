輾斃路倒醉漢肇責佔3成　員警仍自責懊悔身形消瘦

▲輾斃酒醉路倒男子的警員，雖然肇責僅佔3成，但仍非常自責懊悔。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中警一分局繼中派出所洪姓員警今年7月4日清晨4點多，開車巡邏時不慎輾斃醉倒在路中間的50歲楊姓男子，洪員很有解決誠意，但才從警4年多，哪來一千萬元可賠償，即使對方降至350萬元，但依照事輛事故委員會判定，洪員肇責僅佔3成，律師認為不該賠那麼多，洪員從事發至今，懊悔、沮喪、自責，整個人也明顯瘦了很多，長官們都好言規勸，持續心理輔導，一切交由司法解決。

洪員是特考班警員，任職4年多，今年26歲，未婚，為人溫和，工作認真，會主動幫忙同事處理案件，7月4日清晨4點多，他開著五人座廂型載著同事一起巡邏，巡邏 車沿民族路左側車道左轉繼光街時，當場輾過倒臥路中間的楊男，洪員下車驚見撞到人，馬上將人送醫急救，無奈楊男仍宣告不治。

案發後，警方立即對洪員進行酒測，酒測值為0，楊男經抽血檢測則有酒精反應，因此警一分局立即將洪員以過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，檢察官庭訊完畢後諭令「無保請回」。

洪員相當自責，也很有解決誠意，雙方進行多次調解，家屬剛開始要求賠償一千萬元，後來降至350萬元，但洪員經和律師討論，該案經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，楊男肇責7成、洪員3成，責任不大，除了200萬元的強制意外險之外，洪員願再付70萬元，但雙方差距80萬元，協調破裂。

分局長官表示，當時天色昏暗、加上車子較高，以及A柱阻擋才造成，但楊男根本不該躺在路中間，洪員事發至今3、4個月，內心非常懊惱、沮喪、自責，而且明顯消瘦很多，長官都規勸他，沒人會願意發生這種事，希望他放寬心，一切靜待司法判決。

被輾斃的楊男在中華夜市擺攤賣章魚燒，是家中獨子，扶養年邁雙親，7月3日晚上到友人家吃飯喝酒，隔天凌晨搭計程車回家，但楊男下車後，竟醉倒在民族路中間。

隔壁攤商透露，聽到消息很震驚「人好好地突然就走了！」也提到，死者在這裡擺攤章魚燒約莫半年，平常生意不錯，為人也挺好，但死者平時是否愛喝酒、住那裡也不清楚。