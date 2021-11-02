　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輾斃路倒醉漢肇責佔3成　員警仍自責懊悔身形消瘦

▲▼輾斃酒醉路倒男子的警察，雖然肇責僅3成，但仍然非常自責懊悔。（圖／民眾提供）

▲輾斃酒醉路倒男子的警員，雖然肇責僅佔3成，但仍非常自責懊悔。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中警一分局繼中派出所洪姓員警今年7月4日清晨4點多，開車巡邏時不慎輾斃醉倒在路中間的50歲楊姓男子，洪員很有解決誠意，但才從警4年多，哪來一千萬元可賠償，即使對方降至350萬元，但依照事輛事故委員會判定，洪員肇責僅佔3成，律師認為不該賠那麼多，洪員從事發至今，懊悔、沮喪、自責，整個人也明顯瘦了很多，長官們都好言規勸，持續心理輔導，一切交由司法解決。

▲▼輾斃酒醉路倒男子的警察，雖然肇責僅3成，但仍然非常自責懊悔。（圖／民眾提供）

洪員是特考班警員，任職4年多，今年26歲，未婚，為人溫和，工作認真，會主動幫忙同事處理案件，7月4日清晨4點多，他開著五人座廂型載著同事一起巡邏，巡邏 車沿民族路左側車道左轉繼光街時，當場輾過倒臥路中間的楊男，洪員下車驚見撞到人，馬上將人送醫急救，無奈楊男仍宣告不治。

▲▼輾斃酒醉路倒男子的警察，雖然肇責僅3成，但仍然非常自責懊悔。（圖／民眾提供）

案發後，警方立即對洪員進行酒測，酒測值為0，楊男經抽血檢測則有酒精反應，因此警一分局立即將洪員以過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，檢察官庭訊完畢後諭令「無保請回」。

洪員相當自責，也很有解決誠意，雙方進行多次調解，家屬剛開始要求賠償一千萬元，後來降至350萬元，但洪員經和律師討論，該案經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，楊男肇責7成、洪員3成，責任不大，除了200萬元的強制意外險之外，洪員願再付70萬元，但雙方差距80萬元，協調破裂。

分局長官表示，當時天色昏暗、加上車子較高，以及A柱阻擋才造成，但楊男根本不該躺在路中間，洪員事發至今3、4個月，內心非常懊惱、沮喪、自責，而且明顯消瘦很多，長官都規勸他，沒人會願意發生這種事，希望他放寬心，一切靜待司法判決。

被輾斃的楊男在中華夜市擺攤賣章魚燒，是家中獨子，扶養年邁雙親，7月3日晚上到友人家吃飯喝酒，隔天凌晨搭計程車回家，但楊男下車後，竟醉倒在民族路中間。

隔壁攤商透露，聽到消息很震驚「人好好地突然就走了！」也提到，死者在這裡擺攤章魚燒約莫半年，平常生意不錯，為人也挺好，但死者平時是否愛喝酒、住那裡也不清楚。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
高雄驚傳虐童！4歲童突遭「玩具狠敲」　媽見傷勢氣炸
男團被爆4P影片「3成員共戰1女」　身分暴露遭解約
她肚臍突冒「詭異花生米」　醫檢查驚呆：末期轉移了
老婆產後塞奶　男星「幫疏通」邊吸邊吐！許孟哲：初乳很珍貴
鳳梨一句「人之常情」被指私刑合理　動怒發聲！
World Gym終止提供毛巾遭罵翻　會員連署怒吼了
他值勤經過平交道　「收9萬元罰單」傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

高雄幼兒師疑似虐童！4歲童不睡午覺遭「玩具狠敲」　媽見傷勢氣炸

準司法官辱警現場還原　警勒脖壓制怒斥「還沒畢業就丟人現眼」

鳳梨一句人之常情被指「私刑合理」　動怒回應：這樣錯了嗎？

輾斃路倒醉漢肇責佔3成　員警仍自責懊悔身形消瘦

基隆消防員值勤經過平交道　收9萬元罰單傻眼：第一次遇到

仁武保母遭私刑「甩巴掌＋踹飛」！地檢署看不下去說重話了

太魯閣號事故49死　李義祥另違反《營造業法》被重罰百萬

苦命人妻忍辱幫腥夫養私生子　竟遭囂張小三笑「婊子」

巡邏車夜輾路倒獨子！他醉搭小黃下車躺街邊慘死　賠償無共識

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

高雄幼兒師疑似虐童！4歲童不睡午覺遭「玩具狠敲」　媽見傷勢氣炸

準司法官辱警現場還原　警勒脖壓制怒斥「還沒畢業就丟人現眼」

鳳梨一句人之常情被指「私刑合理」　動怒回應：這樣錯了嗎？

輾斃路倒醉漢肇責佔3成　員警仍自責懊悔身形消瘦

基隆消防員值勤經過平交道　收9萬元罰單傻眼：第一次遇到

仁武保母遭私刑「甩巴掌＋踹飛」！地檢署看不下去說重話了

太魯閣號事故49死　李義祥另違反《營造業法》被重罰百萬

苦命人妻忍辱幫腥夫養私生子　竟遭囂張小三笑「婊子」

巡邏車夜輾路倒獨子！他醉搭小黃下車躺街邊慘死　賠償無共識

陳韻文單季30救援隊史首位：希望自己不要上演那麼多劇場...

這根「通過日本消音認證」！Moriwaki推出CBR650性能提升套件

獅連3失誤「煮粥」險遭翻盤　餅總驚「怎麼可能」還好球運佳

申晧瑋踩牆接殺美技自己也嚇一跳　哲瑄、少慶鼓掌肯定

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

高雄幼兒師疑似虐童！4歲童不睡午覺遭「玩具狠敲」　媽見傷勢氣炸

準司法官辱警現場還原　警勒脖壓制怒斥「還沒畢業就丟人現眼」

歐洲議會議員發文　證實官方代表團出發訪台

G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人

《紅天機》完結＋劇情推進變快！《戀慕》收視上漲「打破自身紀錄」

邁阿密12層大廈凌晨突垂直崩塌　大樓像被切開...至少1死99失聯

社會熱門新聞

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

仁武保母遭私刑逼供！地檢署說重話了

成人網站被抄！查扣2745部A片　老闆下場慘了

純情男電話追妹「聽到怪聲」　竟是女生慘遭性侵

即／北市大安區餐廳火警！濃煙狂竄「延燒隔壁」

女嬰枉死保母遭私刑報復！4硬漢上門甩巴掌

仁武女嬰枉死！爸衝保母家「呼巴掌」慘了

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

影片曝！三重行車糾紛爆亮槍…警攔下見王金平坐後座

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

人妻摩鐵開房　小王開車狠撞「抓猴親友團」

更多熱門

相關新聞

巡邏車夜輾路倒獨子...他醉搭小黃下車躺街邊慘死

巡邏車夜輾路倒獨子...他醉搭小黃下車躺街邊慘死

台中市50歲楊姓男子今年7月4日清晨醉倒在路邊，警一分局巡邏車清晨4點多出勤時，因該地視線昏暗，員警未能及時發現，當場輾過，雖緊急送醫仍告不治，警方表示，肇事警員酒測值為0，死者有酒精反應，當事員警相當自責，除向家屬致歉，並且盡最大誠意與家屬協商、處理善後，肇事警員已被依過失致死罪嫌偵辦，全案靜候司法調查。

即／揚言買汽油衝台北市府　24歲男動機曝光

即／揚言買汽油衝台北市府　24歲男動機曝光

即／揚言買汽油衝台北市府　 警鎖定1男子涉案

即／揚言買汽油衝台北市府　 警鎖定1男子涉案

摩鐵睜眼羞見裸身　斷片女轉頭一看「又是你」控性侵

摩鐵睜眼羞見裸身　斷片女轉頭一看「又是你」控性侵

準司法官還沒結業就爆耍官威　這年輕人慘了

準司法官還沒結業就爆耍官威　這年輕人慘了

關鍵字：

輾斃酒醉一分局

讀者迴響

熱門新聞

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面