準司法官嗆聲譙警3字經！還沒結業就爆耍官威　這年輕人慘了

▲司法官學院的學員酒醉假冒北檢檢察官身分罵警察三字經，遭移送法辦還將被退訓。（示意圖／取自Pakutaso）

突發中心／台北報導

法務部司法官學院是孕育我國司法官的搖籃，許多法律人寒窗苦讀就為了搶進學院受訓，希望成為法官或檢察官，如今卻有剛進學院的學員，竟在酒後罵執勤中的警察罵三字經，還嗆聲：「我台北地檢署檢察官」，被依妨害公務送辦，學院緊急召開專案會議，決議「品德學識成績」成績不及格，未來經核定無誤將遭退訓。

據了解，這名男學員是才剛通過司法官特考，到學院報到沒多久的62期學員，他在雙十連假期間，在母親開設的1間餐酒館，和母親的朋友們飲酒聊天，同桌友人突然起衝突，其他用餐客人報警「有人喝酒打架」，由於當時已經是10月10日凌晨，國慶大典即將展開，警方不敢大意，派出快打部隊前往處理。

起衝突的2人堅持互告傷害，因此被警方帶回製作筆錄，沒想到這名學員卻疑似不滿警方執法過程，對著2名警員大罵三字經，還嗆聲「我台北地檢署檢察官，想怎樣？」因此也被依妨害公務、公然侮辱等罪上銬，並移送法辦。

事後辦案人員一查發現，竟然有司法官學原冒用檢察官身分嗆警，學院緊急召開考評會，認為言行已經違反了「法務部司法官學院學員守則」，而且情節重大，決議將他的品德學識成績打為不及格，這項處分將依規定送訓委會審議通過後，由公務員保訓會核定作成廢訓處分。