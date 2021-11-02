巡邏車夜輾路倒獨子！他醉搭小黃下車躺街邊慘死　賠償無共識

▲▼台中警一分局巡邏車半夜途經此路口，不慎輾斃醉倒路邊的楊男。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市50歲楊姓男子今年7月4日清晨醉倒在路邊，警一分局巡邏車清晨4點多出勤時，因該地視線昏暗，員警未能及時發現，當場輾過，雖緊急送醫仍告不治，警方表示，肇事警員酒測值為0，死者有酒精反應，當事員警相當自責，除向家屬致歉，並願盡最大誠意與家屬協商、處理善後，肇事警員已被依過失致死罪嫌偵辦，全案靜候司法調查。

楊男在中華夜市擺攤，是家中獨子，扶養年邁雙親，7月3日晚上到友人家吃飯喝酒，隔天凌晨搭計程車回家，但楊男下車後，竟醉倒在繼光街、民族路口的路燈下。

繼中所洪姓員警清晨4點多開車巡邏，沿民族路左側車道左轉繼光街往民權路方向行駛，當場輾過倒臥路邊的楊男，員警下車驚見撞到人，馬上送醫搶救，但仍宣告不治。

警方在案發後，立即對駕駛員警進行酒測，酒測值為0，楊男經抽血檢測則有酒精反應，當事員警對於發生該不幸相當自責，不斷向家屬致歉，警一分局也立即將肇事警員以過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，檢察官庭訊完畢後諭令「無保請回」。

據了解，家屬原本要求賠償一千萬元，但當事員警認為太高，經調解委員居中協調，家屬最後決定350萬元，但員警仍不同意，該案經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，楊男肇責7成、洪員3成，除了200萬元的強制意外險之外，員警只願付70萬元。

警方表示，目前還在持續與死者家屬進行和解事宜，因該案屬地檢署偵查階段，肇事員警將尊重司法調查，後續依肇事鑑定及司法判決，擔負該負之民刑事責任，決不推諉。