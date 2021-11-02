14歲少女「刺殺老師」遭逮！　與13歲共犯對話曝光：必須砍斷動脈

Willetton Senior High School: Sue Ellery vows to ‘get to bottom’ of alleged stabbing. https://t.co/RHd8mUewYX - Via @BethanyHiatt. #wanews pic.twitter.com/5sb0Eb8rzo — The West Australian (@westaustralian) November 2, 2021

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名年僅14歲的少女涉嫌持刀在學校刺傷老師後逃跑，警方趕抵現場後，立刻找到另一名年僅13歲的共犯，她在網路上鼓勵14歲少女犯案。兩個人被逮捕後，13歲少女已經獲得保釋返家，14歲少女則因精神狀況被送往兒童醫院。

根據ABC報導，澳洲伯斯威利頓中學（Willetton High School）1日發生一起攻擊事件，一名14歲少女持刀在校園內刺傷一名女老師的左邊腋下，接著逃出校園，所幸老師送醫後僅有1公分深的皮外傷，沒有性命危險，警方隨後逮捕了13歲的共犯，傍晚也在校外找到逃跑的14歲少女，兩人2日共同出現在伯斯兒童法庭。

州檢察官普萊斯特（Madeleine Plester）表示，兩名女學生過去兩個星期在網路上討論如何刺殺老師、燒毀學校，包含如何用汽油填滿一間教室、必須砍斷老師的動脈等。當天14歲少女從家中帶走一把長25公分的菜刀，先交給13歲少女保管後，在挑好時機去找她拿刀；當時13歲少女還跟同學說，將要發生刺殺事件了。

Two teenagers charged over a stabbing attack at Willetton Senior High School. @amberjohnston_1 #7NEWS pic.twitter.com/yY67SIkv9F — 7NEWS Perth (@7NewsPerth) November 2, 2021

原本14歲少女想砍斷老師的動脈，但老師突然轉身，讓刀子刺向了腋下，只造成1公分深的外傷，緊急送醫後並無大礙。14歲少女行兇後立刻逃離校園，13歲少女則一直保持沉默，直到警方找到她時，她才坦承，一直都知道對方的行凶企圖，還協助保管刀具。

普萊斯特說，儘管14歲少女才是揮刀的主兇，但13歲少女不斷說出鼓勵她的話，包含「這聽起來很有趣」、「感覺非常酷」等等。目前13歲少女已經保釋返家，但必須遵守嚴格條件，如不可以進入學校100公尺範圍、不可使用社群軟體等；14歲少女則因為精神問題被送往伯斯兒童醫院，預計下個月會再開庭。

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