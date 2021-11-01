馬克宏：澳洲醞釀撤銷潛艦合約　未坦誠告知法國

▲ 莫里森與馬克宏先前於巴黎會晤。（圖／路透社）

文／中央社記者丘德真雪梨1日專電

澳、法兩國潛艦合約爭議持續。法國總統馬克宏在G20峰會期間受訪指出，澳洲醞釀撤銷合約的過程中，澳洲總理莫里森並未坦誠告知，讓法國政府被蒙在鼓裡。

據澳洲廣播公司（ABC）今天報導，10月31日20國集團（G20）峰會於義大利羅馬舉行，期間馬克宏（Emmanuel Macron）接受媒體訪問時重申，澳洲片面撤銷訂製法國傳統動力潛艦合約，轉而與美國和英國組成AUKUS聯盟，並且接受AUKUS聯盟協助建造核動力潛艦的作法，已破壞兩國互信關係。

馬克宏強調，他認為澳洲政府的有關決定，已傷害到澳洲和總理莫里森（Scott Morrison）的聲譽。

當時有記者向馬克宏問及：「莫里森是不是對你撒了謊？」

對此，馬克宏回答：「我不認為我知道答案。」

澳洲、英國和美國於2021年9月15日聯合宣布成立AUKUS聯盟，澳洲政府隨即宣告撒銷訂製法國傳統動力潛艦合約。因而關於馬克宏與莫里森在今年6月中於法國巴黎聚餐時，莫里森是否提到澳洲有意撤銷合約的問題，遂成為國際媒體關注焦點。

澳洲新聞網站new.com.au今天報導指出，對於莫里森被質疑可能向馬克宏隱瞞澳洲的想法，甚至可能對馬克宏撒謊一事，莫里森予以否認。

new.com.au提到，有記者要求莫里森說明，他在考慮撤銷合約過程中，是否有清楚地讓馬克宏了解到，澳洲其實有可能隨時會撤銷合約。

對此，莫里森向記者表示，他在今年6月中與馬克宏於法國巴黎聚餐時，已經向馬克宏提到「傳統動力潛艦將無法符合我們（澳洲）的戰略利益」。

對於莫里森並未正面回答是否曾對馬克宏撒謊的問題，有記者指莫里森「答非所問」。對此，莫里森向記者回應說：「不過，這就是我的答案。」

當有記者問及，撤銷法國潛艦合約的作法是否已損害澳洲的聲譽時，莫里森強調：「我會永遠捍衛澳洲的利益。」他坦承，那是一個「艱難的決定」。

莫里森解釋，撤銷法國潛艦合約的決定，的確對澳、法關係造成衝擊；不過，他不會將澳、法關係擺在澳洲國家利益之上。（編輯：陳惠珍）