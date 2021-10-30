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澳洲前總理：北京早晚有動作　台海情勢嚴峻

▲▼ 前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

澳洲前總理艾波特今天在華府智庫表示，中國國家主席習近平甘於冒險，很可能在未來某個時間點封鎖或全面犯台，台海情勢相當嚴峻，外界不該認為幾年或幾十年內不會出事。

艾波特（Tony Abbott）今天受邀出席華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）線上活動，談論澳洲、中國與印太區域議題。月初才訪問台灣的他，花不少時間關切台海情勢。

艾波特2013年至2015年間擔任澳洲總理，正好是習近平出任中共總書記第一任期。他今天在活動上坦承，過去曾對中國持樂觀想法，習近平2014年在澳洲議會做出中國2050年前會實現民主的承諾，他當時正面看待，但習近平近幾年作為讓他大幅改觀。

艾波特透露，台灣多年前就邀他訪台出席玉山論壇，但當時的他不願在台北指責北京，不想做出「挑釁」作為，所以沒有參加。

但在那之後，艾波特表示，中國行徑不僅進一步惡化，更把對澳洲貿易武器化，以不實安全理由中斷價值約200億美元的澳洲貿易貨物。「於是我心想，現在去台灣肯定是對的時間點，台灣站在自由前線，我要發表演說展現對台灣人民的支持」。

部分專家認為，習近平只想讓台海「水溫高但不沸騰」，因為犯台風險太高。艾波特反駁指出，冒險正合習近平胃口，習近平違背香港「一國兩制」協議時也冒不少險，但他卻未遭遇太大反擊，甚至沒有中國高官被制裁，讓他覺得輕而易舉，這讓台灣風險提高。

艾波特表示，台灣站在自由前線，中國隨時隨地都在加大對台恫嚇力道，他訪問台灣前幾天，就有約150架次共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），他認為情況只會越來越激烈。

艾波特呼籲，民主國家應準備思考「難以想像的事」（指台海衝突），他認為未來某個時間點，或許相當快，中國很可能就會加碼作為。也許是透過對台封鎖，教育台灣人民現況無法持續下去，他們必須某種程度遷就北京，抑或是直接全面入侵台灣。

艾波特強調，他認為情勢「就是有這麼嚴峻」，外界不應認為台海幾年或幾十年內不會出事。

至於該如何嚇阻中國，艾波特表示，美國、日本、澳洲等全球民主國家應開始思考，若中國升級對台作為，他們該如何回應，不論是軍事還是經濟上。「必須要讓中國知道，對台灣採取任何行動都會有最嚴重後果」。

艾波特指出，美國總統拜登（Joe Biden）近日表示台灣若遭攻擊，美國會協助台灣，讓他感到相當振奮。他說，民主國家此時此刻都應對台灣展現支持，包括支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），美國也應重新加入。

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