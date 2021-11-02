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刷存摺驚見一筆「搶劫費」！真相曝...她傻眼：每個月都有

女網友刷存摺時，發現突然多了一筆「搶劫費」。（圖／翻攝自「爆怨2公社」）

▲一名媽媽心血來潮到銀行補刷存摺後，竟發現上頭多了一條「搶劫費」。（圖／翻攝自「爆怨2公社」）

圖文／CTWANT

許多民眾經常會前往郵局或者銀行刷存摺，用以紀錄自己的帳目消費。1名女網友上個月（10月）31日前往郵局補刷存摺時，突然發現當中出現一筆名為「搶劫費」的入帳資金，讓她瞬間傻眼；待原PO仔細一瞧，發現其中真相後，不禁好笑道，「不知道需要多少搶劫費才划得來？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，小孩長大後每個月都會透過匯款給自己一筆生活費，但她卻一直未領出使用；近日，女網友突然靈光一閃，想將存在郵局的錢轉用為投資。沒想到，就在她去郵局刷存摺時，竟驚訝發現本子中的一筆入帳金額名稱為「11月搶劫費」，讓她十分傻眼。

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原PO隨後仔細一瞧存摺，再細細思考後，才領悟這是自家小孩每個月給的孝親費，讓她不禁又好氣又好笑，「原來每個月都給我搶劫費…養這麼大～不知道需要多少搶劫費才划得來？」

貼文曝光後，許多網友也紛紛羨慕留言，「好可愛的小孩」、「平時相處方式像是朋友嗎？感覺要夠親密才會有這種欠揍的幽默」、「感覺母子之間很愛開玩笑，感情很好」、「希望我以後也有『搶劫費』可以拿」、「我想搶也搶嘸」、「我覺得挺幸福的啊！跟孩子能有這樣的互動」、「現在已經進步到雲端搶劫了。」

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