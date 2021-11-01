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盜作家帳號！駭客入侵小說網站「大改2萬字」　理由讓人感動

一名駭客不滿自己付費訂閱的網路小說家作品越來越爛，直接入侵他的帳號來幫他修改作品大綱。（示意圖／pixabay）

▲一名駭客不滿自己付費訂閱的網路小說家作品越來越爛，直接入侵他的帳號來幫他修改作品大綱。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

中國一名在撰寫小說的網路作家，日前在小說平台上自爆自己的帳號遭到駭客入侵，但是這名駭客並沒有惡搞他的帳號與作品，反而是幫他修改、調整過去有問題的段落，同時也在資訊安全以及創作上給他許多建議。這也讓該名作者直喊「感覺對不起大家的期待」。

中國網路小說《是我瘋了》作者日前在起點中文網的更新頁面上，自爆自己的起點中文網的帳號日前遭到駭客入侵，但該名駭客後來還是將帳號密碼還給了該名作者，後來作者也公布了駭客給他的留言「最近不知道你在寫什麼，感覺對不起我的打賞訂閱，所以潛進讀者群裡把你號盜了，本來是準備給你來點驚喜，結果看到了你的大綱和十五萬多字的存稿，這不比你現在寫的玩意兒好多了，為什麼不走大綱和寫好的內容？」

駭客還表示，自己有幫他修改章節、修補不合理的劇情，甚至是重新整理大綱，同時也交代該名作者「密碼太好猜了，換一個複雜點的」，同時還要他「別亂點手機上的鏈接，小心再被人盜」。

該名作者事後也表示，一開始發現帳號被盜用時是十分生氣，但是後來看到這位駭客不僅新寫了一兩萬字的新劇情，還幫他修改大綱，連之後的劇情排序都調整好，堪稱是手把手的教學。如此激進又細心的作法，也讓作者直呼「感動之餘，又有點無力，感覺好像對不起大家的期待，現在竟然有讀者要盜號來給我寫書，深深愧疚」。

不少網友看到作者的發文後，紛紛留言表示「真的是活久見啊，駭客盜號幫人寫書？」、「小說都不敢這麼寫！」、「作者自閉了」、「太搞笑了」、「黑客大佬和他的作者小嬌妻」、「這個真是神秀」、「新書待開：霸道黑客改了我的大綱！」、「把這個情節寫進去，黑客大佬可以改成女生，小清新的戀愛輕文學」。

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