他萬聖節變裝遭「攔查45次」！照片曝...網全笑炸：警察盡忠職守

▲男子打扮成「駕駛座的座椅」讓人看不出有人在位置上。（圖／翻攝自「加藤軍台灣粉絲團 2.0」臉書）

圖文／CTWANT

10月31日是西方的萬聖節，在當天幾乎所有小朋友都會裝扮成魔鬼或者骷髏的模樣，挨家挨戶去討要糖果，十分可愛。這項傳統來到台灣，卻演變成cosplay活動，許多大人與小孩都會在這天打扮成自己喜歡的人物或物品。1名男網友在萬聖節當天於臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」發文表示，自己的扮裝讓他整整被警察攔下45次，顯得相當無奈。

原PO在臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享一張照片並寫下，「一天被交警攔下四十五次，你有什麼頭緒嗎？」透過照片可看到，原來該名網友趁著萬聖節當天開車出門，還應景的打扮成跟副駕駛座一模一樣。

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只見網友不但穿上和副駕駛座一樣的灰色皮套，連頭部也完整的套上頭套，全身僅露出手部開車，一眼看去有如無人駕駛的靈異事件，也因此格外引起交警關注。

不少網友雖發現該張照片是過去的舊圖，但看了仍讓人笑翻留言，「這不是無照駕駛這是無人駕駛」、「名符其實的自駕車」、「就沒繫安全帶，活該你被攔」、「這Cos太神了」、「每年都會出現，我還是一樣大笑」、「我比較佩服警察敢攔車」、「說實話我看了好久才知道發生什麼事」、「這會嚇死路人」、「警察都敢攔你，真是盡忠職守」、「晚上應該很可怕」、「好險不是晚間臨檢，警察應該嚇壞」。

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