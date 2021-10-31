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她花45萬到南港隆乳　開刀3次慘況曝光

今年7月李女到北市南港區一間知名醫美診所隆乳，豈料，術後左胸卻出現化膿、滲血，她控訴診所有醫療疏失。（圖／讀者提供／CTWANT合成）

▲今年7月李女到北市南港區一間知名醫美診所隆乳，豈料，術後左胸卻出現化膿、滲血，她控訴診所有醫療疏失。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市一間知名醫美診所遭控訴，今年7月初收了45萬元替一名李姓女患者（40歲、化名小柳）隆乳，但前後開刀3次，導致對方左胸流膿、出血甚至感染蜂窩性組織炎，小柳如今向醫美診所及蘇醫師提告過失傷害罪，希望替自己討回公道。

本刊調查，該間醫美診所位在南港，主要提供手術整型服務，並非一般微整型的診所，近年網羅其他整形外科專才，擅長結構式隆鼻（綜合鼻）、雙眼皮、體雕、隆乳、自體脂肪移植等手術。

據悉，替小柳動隆乳手術的蘇醫生在整形業界頗具知名度，曾在新店慈濟醫院服務，還曾前往韓國心美眼鼻整形中心臨床研修，也是隆乳手術的權威，目前在多家醫美集團服務。

至於為何會找上蘇醫師隆乳？小柳向本刊透露，她是先在買網拍品時認識賣家「小莊」，兩人熟絡後常私下聊天，今年6月底小柳透露自己想去隆乳，小莊因此向她表明「我是某某診所的諮詢師」，並推薦她找蘇醫師隆乳。當初談妥「曼陀矽膠隆乳」手術花費是45萬元，其中有15萬元是仲介費，可分期3年付款，沒想到竟是惡夢一場。

今年7月23日第一次動手術，小柳術後左胸卻出現傷口化膿，緊急告知蘇醫師，對方卻在8月16日將果凍矽膠取出後，再重新裝回去，但問題並沒解決反而更加惡化，傷口持續感染，小柳趕緊到馬偕醫院就診，直到9月初第3次手術，將2邊的矽膠都取出並放置引流管控制感染，豈料，左胸依舊化膿、滲血甚至出現蜂窩性組織炎，小柳因此在9月中住院5天。

遭控訴的醫美診所位在南港，李女花了45萬隆乳，挨了3次刀最後卻換來一身傷。（圖／黃威彬攝）

▲遭控訴的醫美診所位在南港，李女花了45萬隆乳，挨了3次刀最後卻換來一身傷。（圖／CTWANT提供）

「左胸下緣的引流管已放置快2個月，洗澡、睡覺都不方便，因為引流管埋在體內無法拆除，相當痛苦煎熬」，小柳說，傷口雖慢慢癒合，但引流管問題遲遲無法解決，就因為診所要求她必須簽下切結書，才能拆除，讓她左右為難，不知該怎麼辦。

診所的切結書指出，因病患於術後感染非結核分枝桿菌，本院醫師解釋此種感染需配合點滴抗生素長期治療，以及外科後續清創觀察，才能評估引流管拔除的可能，但病患仍強烈要求執行引流管拔除，日後若有其他感染惡化或其他醫療狀況，與本院及醫師無關。

對此，本刊致電該間醫美診所，黃店長喊冤表示小柳講的都不是事實，因為她術後7天回診時，傷口明明都癒合的很漂亮，也沒流膿、滲血，診所還告知對方傷口要保持乾燥，黃店長否認傷口感染與隆乳手術有關，黃店長強調，手術程序一切沒問題，而且8月份還曾帶她去雙和醫院就診2次，有積極善後，但9月份取出假體後，小柳就人間蒸發，不願配合治療，直到10月13及18日，她回診時卻帶了黑衣人來，要求拆除拆引流管。

黃店長解釋，切結書是因小柳要求拆掉引流管，後續她若不治療，傷口再感染就跟診所無關，絕不是要切割，至於開刀3次，其中8月份是清創傷口，我們都有回診資料、小柳的隆乳術後照及相關證據，全交由檢警單位調查。

李女於今年7月隆乳後，左胸不斷化膿、滲血，還感染蜂窩性組織炎，事後醫美診所卻要求她簽下切結書，才願意拔除引流管。（圖／讀者提供）

▲李女於今年7月隆乳後，左胸不斷化膿、滲血，還感染蜂窩性組織炎，事後醫美診所卻要求她簽下切結書，才願意拔除引流管。（圖／CTWANT提供）

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