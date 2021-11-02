台東好米收冬祭「歌禾舞穀．平安稻來」　溫暖擁抱客家月

▲好米收冬祭，6日熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」開幕場活動，將於11月06日上午9點50分於台東市客家學堂辦理，為活動揭開序幕，並有舞穀稻來示範教學、添丁亭啟用典禮及炊飯與米篩目教學等活動，歡迎鄉親共下來鬧熱。

台東縣長饒慶鈴表示，台九線縱谷沿線在歲末之際佈滿金黃稻浪隨風擺盪的景象，在藍天白雲的襯托下，不但是迷人的風景，更是富饒米鄉的最佳代言。勤勉的庄稼人歷經一年的辛勞，年終之際的豐收是最大安慰。台東12年來在每年入冬稻米收割前舉辦的「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」正是以敬天謝地的心，用熱鬧的節慶型式來演繹客家米食文化與傳承，已成為台東客家鄉親最重要的慶典活動。

民政處指出，台東縣府與客委會近年積極推廣東部客家文化、產業，在台東客家文化特色中，展現最精彩的就是米食文化，希望透過創意的方式，讓國人更愛米食，重新愛上「吃飯」的滋味。今年適逢12周年的「客庄12大節慶 台東好米收冬祭」，以《歌禾舞穀 平安稻來》為活動主題，除持續傳達祭典精神外，營造台東客家月的活動熱度，更期盼藉由客家祭典精神為台灣祈福，撫慰俱疲的身心，天佑台灣。

另外，當天「舞稻表演」總監蔡福松老師及其團隊－天空舞集，將為開幕場帶來今年「舞稻表演」示範演出，現場貴賓將搶先感受舞稻表演的魅力與風采，也為2021年台東好米收冬祭揭開精彩序幕。開幕場更加碼添丁亭的啟用儀式，參考客委會彭歲玲委員創作〈阿三妹奉茶添丁亭〉，其中「添丁亭」有2層含意：「添丁」象徵著希望與期待，有著正面的涵義，更使11月的客家月更具意義，而「亭」描述客家人日常生活中的奉茶文化，人與人為善的胸懷，以茶敬客、以茶會友、以茶為禮、以茶敘情，呈現生活中體貼及充滿愛心的溫馨人情味。

在「台東客家月」期間，多場客家相關活動即將登場，11月13日將在池上福德宮舉行「歌•禾」祈福祭典，今年更遇到伯公百年，期許有個豐盛美好的年度，以及11月27日在鐵花新聚落舉行「舞•穀」表演，周邊活動有收冬客家宴、趣味擲筊大賽、客語趣味闖關、文創市集、草地音樂會等等，活動內容豐富多元，精彩可期，相關活動資訊請關注Facebook「台東好米收冬祭」粉絲專頁。