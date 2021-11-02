蔡適應表態反填海造地　謝國樑：監督台電、守護海洋蔡責無旁貸

▲謝國樑聲援環保團體。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

台電協和電廠將改為天然氣發電，擬填海造陸18.6公頃興建第四天然氣接收站，引發環團質疑將嚴重破壞海洋生態，環保署昨召開環評初審會議決議補充修正後再審。對此，基隆市長參選人謝國樑2日肯定這是一個好的開始，也提醒當年與他一同參與「深澳卸煤碼頭」抗爭的民進黨立委蔡適應，既然已經表態挺環團主張，就希望能善盡立委職責，好好緊盯台電與經濟部後續作為，為基隆守住海洋淨土。

謝國樑表示，昨天的結果是一個好的開始，經濟部也釋出善意，願意再次審視其他可能的替代方案，這是對所有關心此案的人來說，算是一個不錯的進展。

謝國樑說，回憶起多年前抗爭深澳卸煤碼頭的往事，當年他身為基隆區域立委，現在的市議員王醒之當年則是「我愛番仔澳灣連線」發言人，而當年關心此案的朝野議員，其中一位就是現任民進黨立委蔡適應，一起代表民眾在立法院外抗議，擋下深澳電廠更新案，守住番仔澳灣的美麗海灣。

謝國樑說，10多年過去，時空環境與角色有些轉換，王醒之已經是現任市議員，蔡適應則是基隆立委。然而，過去這段時間，地方環保團體反填海造陸的抗議，似乎沒看到蔡適應的身影。昨天看到蔡適應首度表態挺環團主張，建議採浮動式天然氣接收站FSRU，等於是反對台電的填海造陸方案，讓他對這次行動打了一劑強心針。

謝國樑表示，協和電廠隸屬於台電，台電是國營企業，受立法院監督，當年他是基隆唯一一席區域立委，地方民意反對深澳卸煤碼頭，自己當然要帶頭衝，「如今蔡適應是區域立委，更是責無旁貸，應該要扛起這個責任。」

謝國樑說，當時他是執政黨立委，不惜一切反對執政黨的政策，還因此與同黨立委告上法院，因此他能理解蔡適應現在的壓力，既然已經表態，就希望能善盡立委職責，好好緊盯台電與經濟部後續作為，為基隆守住海洋淨土。

謝國樑強調，他支持能源轉型，也期待2024年協和電廠的重油燃燒機組能除役，還給基隆人一個好的空氣品質與生活環境，但也要重申，能源發展與環境保育一直是兩個不斷衝突的課題，在保護海洋的環保意識下，身為擁有權力的執政者，應該要審慎思考如何兩者兼顧，創造雙贏局面，而不是不聽民意、一意孤行，淪為雙輸局面。